El exjugador de la NFL Mark Sanchez fue rociado con gas pimienta y apuñalado durante altercado

El exquarterback de la NFL, Mark Sanchez, fue rociado con gas pimienta y apuñalado varias veces durante un altercado nocturno con un camionero de 69 años en un callejón del centro de Indianápolis, lo que resultó en cargos criminales contra el analista de Fox Sports, según registros judiciales presentados el domingo.

Basado en imágenes de video del hotel del altercado que sucedió la madrugada del sábado y la declaración jurada del camionero a la policía, alegó que Sanchez, con olor a alcohol, acosó al conductor de un camión que se estacionó en los muelles de carga de un hotel. Esto llevó a una confrontación fuera del vehículo que llevó al conductor a sacar un cuchillo en defensa propia.

Sanchez fue hospitalizado con heridas de arma blanca en la parte superior derecha del torso, según la declaración jurada firmada por un detective de la policía. Sanchez permaneció hospitalizado en la mañana del domingo, según la policía. El conductor del camión, identificado como P.T., tenía un corte en la mejilla izquierda, se indicó.

Sanchez estaba en condición estable, dijo Fox Sports el sábado. No hubo una actualización inmediata el domingo.

Su audiencia inicial en la corte estaba programada para el martes en un tribunal del condado de Marion.

A medida que el altercado escalaba, el conductor dijo que temió que "‘este tipo está tratando de matarme’" y sacó su cuchillo cuando Sanchez se le acercó, decía la declaración jurada. Sanchez fue apuñalado inicialmente dos o tres veces, y luego nuevamente cuando volvió a cargar hacia el conductor, se indicó.

"Lo siguiente que P.T. supo fue que el Sr. Sanchez lo miró con una expresión de sorpresa, se dio la vuelta lentamente y el Sr. Sanchez se fue corriendo hacia el norte por el callejón", decía el documento.

Sanchez estaba en Indianápolis para comentar el partido del domingo entre los Raiders y los Colts. En cambio, fue acusado de agresión que resultó en lesiones, entrada no autorizada a un vehículo motorizado e intoxicación pública, todos delitos menores. La policía obtuvo una orden para obtener el teléfono y la ropa de Sanchez del hospital, decía el documento.

No había registros judiciales inmediatos que indicaran si Sanchez tenía representación legal.

El fiscal del condado de Marion, Ryan Mears, dijo el domingo que su oficina "seguirá los hechos y la ley donde sea que conduzcan".

"Lo que comenzó como un desacuerdo entre un ex atleta profesional de 38 años y un hombre de 69 años no debería haber escalado a violencia ni haber dejado a nadie gravemente herido", dijo Mears en un comunicado.

Sanchez dijo a la policía en el hospital que lo único que recordaba era agarrarse a una ventana, decía el documento judicial. Sanchez dijo que no sabía quién más estaba involucrado ni dónde ocurrió el altercado.

"El viernes por la noche en Indianápolis, uno de los miembros de nuestro equipo, Mark Sanchez, estuvo involucrado en un incidente que, para ser honestos, todavía estamos tratando de entender", dijo Curt Menefee el domingo en el programa principal de la NFL de Fox. "En este momento, nuestros pensamientos y oraciones están con Mark y su familia y todos los involucrados".

El locutor de Fox Sports, Chris Myers, también reconoció la ausencia de Sanchez el domingo antes de presentar al reemplazo de Sanchez, Brady Quinn. Myers dijo que quería enviar pensamientos y oraciones a Sanchez y a todos los involucrados en el incidente.

Los oficiales de policía encontraron a Sanchez con las heridas de arma blanca cuando fueron enviados a un pub del centro alrededor de las 12:35 de la mañana del sábado. El conductor del camión fue encontrado en el callejón.

Los detalles de la confrontación fueron revelados en la declaración jurada, basada en imágenes de video y la declaración del conductor del camión a la policía.

El video mostraba a un hombre que se creía que era Sanchez corriendo en el callejón hacia el camión, decía la declaración jurada. El conductor trabaja para una empresa que se especializa en el reciclaje y eliminación de aceite de cocina comercial, y estaba realizando sus deberes laborales, se indicó.

Sanchez abrió la puerta del camión y comenzó a hablar con el conductor, decía la declaración jurada. Sanchez le dijo al conductor que no podía estar en el muelle de carga y que había hablado con el gerente del hotel, decía el documento. Sanchez olía a alcohol y su habla era arrastrada, dijo el conductor a la policía.

Sanchez siguió al conductor de un lado a otro del camión, decía el documento judicial. Cuando el conductor se dirigió hacia la puerta del conductor, el video mostró a Sanchez "agarrando y lanzando" al conductor hacia una pared del hotel. La pelea continuó contra un contenedor de basura y Sanchez lanzó al conductor al suelo, añadió el documento.

Sanchez subió al camión, pero salió cuando el conductor le dijo que no tenía permitido estar allí. El exjugador repitió que había hablado con un gerente y que no quería que el conductor reemplazara el aceite de la freidora, decía el documento. Sanchez intentó nuevamente subir al camión y bloqueó al conductor para que no llamara a su gerente.

Creyendo que estaba en peligro, el conductor sacó gas pimienta de su bolsillo y roció la cara de Sanchez, pero se limpió la cara y avanzó hacia el conductor nuevamente.

El conductor entonces sacó su cuchillo y apuñaló a Sanchez cuando el exmariscal de campo se le acercó, se indicó. El conductor cayó sobre palés en el suelo, dijo a la policía.

"Mientras P.T. estaba en el suelo, solo podía ver los pies del Sr. Sanchez acercándose a él, lo que hizo que P.T. se diera cuenta de que estaba en una situación de vida o muerte", decía la declaración jurada.

El conductor se puso de pie y apuñaló a Sanchez por última vez cuando Sanchez se le acercó, se indicó.

Mark Sanchez tuvo una carrera de diez años en la NFL antes de retirarse en 2019. Fue comentarista de ABC y ESPN durante dos años antes de unirse a Fox Sports como analista de juegos en 2021. El nativo de Long Beach, California, fue la quinta selección del Draft del 2009 de los Jets de Nueva York. Sanchez también apareció en juegos con Filadelfia, Dallas y Washington.

Schreiner informó desde Shelbyville, Kentucky

