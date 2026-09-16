Guardianes repuntan y superan a Medias Blancas en la cima de la Central de la Liga Americana

Stephen Vogt y los Guardianes de Cleveland están acostumbrados a la presión de final de temporada de intentar no solo asegurar un puesto en la postemporada, sino también ganar un título divisional.

Esa experiencia se notó durante la serie ante los Medias Blancas de Chicago.

Después de perder el primer juego el lunes, los Guardianes reaccionaron para ganar los últimos dos para adueñarse en solitario del primer lugar de la División Central de la Liga Americana por primera vez desde el 3 de julio.

La victoria del miércoles por 6-3 colocó a los Guardianes (78-75) medio juego por delante de los Medias Blancas (77-75). Cleveland descansa el jueves antes de iniciar una serie de tres juegos contra los Atléticos.

“Quiero decir, se siente bien. Todavía no significa nada. Tenemos un trabajo por hacer durante nueve juegos más”, comentó Vogt, que está en su tercer año como mánager de Cleveland, que ganó la división en 2024 y 2025.

Aunque Cleveland tiene apenas marca de 9-7 este mes, posee el tercer mejor registro de septiembre en las Grandes Ligas desde 2016, con 173-116. Los Dodgers lideran con 177-101, seguidos por los Yankees (169-110).

Los Guardianes también tienen el mejor registro de la Liga Americana en septiembre contra rivales divisionales desde 2016, con 110-61.

Después de la serie ante los Atléticos viene un viaje de seis partidos para enfrentar a Boston y Kansas City para cerrar la temporada regular.

El camino de los Guardianes hacia los playoffs esta temporada es un paseo en comparación con el año pasado, cuando protagonizaron la mayor remontada de septiembre en la historia. Tenían marca de 69-70 y estaban 11 juegos detrás de los Tigers el 4 de septiembre, antes de cerrar con marca de 15-1, incluida una racha de 10 victorias consecutivas. Anteriormente la máxima remontada en septiembre había sido de 8 1/2 juegos por los Cardenales de San Luis de 1964.

“Son muchos de los mismos muchachos con algo de ayuda añadida, y creo que este equipo simplemente sabe cómo ganar cuando de verdad importa”, explicó Parker Messick, quien logró su 12ª victoria de la temporada el miércoles tras permitir tres carreras y ponchar a ocho en seis entradas.

Una mezcla de caras conocidas y nuevas ha impulsado la marcha de Cleveland esta temporada.

Brayan Rocchio cerró la noche del martes con un doble de dos carreras para su cuarto hit de la victoria en septiembre en cuatro temporadas en las Grandes Ligas.

Petey Halpin, quien ascendido a finales de septiembre la temporada pasada, conectó un jonrón de tres carreras en la sexta entrada el miércoles.

“Los más jóvenes se apoyan mucho en los veteranos, haciendo preguntas, preguntando cómo se sienten y calmándonos”, explicó Halpin. “He mirado a los muchachos en el dugout y se nota que están metidos, involucrados, listos, y tú sientes eso, y te da la confianza para decir: ‘No, yo pertenezco aquí. Puedo hacer esto. Sigamos. Sigamos ganando’”.

Los Medias Blancas —que buscan convertirse en el primer equipo en la historia de las Grandes Ligas en llegar a la postemporada después de perder más de 100 juegos en cada una de las dos temporadas anteriores— pueden volver a empatar en la cima de la división con una victoria el jueves en el primer duelo de una serie de cuatro ante Detroit.

Después de enfrentar a los Tigres, Chicago, que ha perdido siete de nueve y 12 de 17, termina la temporada con tres juegos en Kansas City y luego recibe a Colorado para tres partidos.

Aunque no lideran la división, los Medias Blancas tienen una ventaja de 1 1/2 juegos sobre Texas y Toronto por el último puesto de comodín de la Liga Americana.

___

Vea aquí la cobertura completa de MLB de AP