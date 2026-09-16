Scherzer consigue otra victoria en triunfo 5-1 de Azulejos ante Tigres para evitar barrida

Myles Straw conectó dos hits y remolcó una carrera, Max Scherzer permitió una anotación en cinco entradas para su segunda victoria en cuatro aperturas y los Azulejos de Toronto vencieron el miércoles 5-1 a los Tigres para poner fin a la racha de seis triunfos consecutivos de Detroit.

Los Azulejos tienen marca de 45-15 cuando anotan cinco o más carreras.

Brett Bateman bateó dos hits y anotó una carrera, mientras Toronto evitó una barrida de tres juegos y se aseguró de no perder terreno en la carrera por el comodín de la Liga Americana. Los Azulejos están a dos juegos de los Medias Blancas por el último boleto a la postemporada.

Chicago cayó a la pelea por el comodín tras perder 6-3 en Cleveland, después de que los Guardianes reemplazaron a los Medias Blancas en la cima de la División Central de la Liga Americana.

Scherzer (3-8) permitió tres hits, otorgó tres bases por bolas y ponchó a tres.

El cerrador de los Azulejos, Louis Varland, entró con corredores en primera y segunda en la novena entrada y cerró el juego para su salvamento número 34 en 36 oportunidades.

Montero (9-9) permitió dos carreras y seis hits en cuatro entradas.

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