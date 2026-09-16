Jonrón de 2 carreras de Drew Gilbert en la décima da a Gigantes triunfo 6-5 ante Cardenales

Drew Gilbert conectó un jonrón de dos carreras en la décima entrada y los Gigantes de San Francisco se llevaron el miércoles la victoria por 6-5 sobre los Cardenales de San Luis.

El primer jonrón de Gilbert fue ante Riley O’Brien (3-9) y remolcó a Grant McCray, que estaba en segunda.

Los Gigantes quedaron 7-6 en juegos que se fueron a entradas extra. Los Cardinals cayeron a 8-8.

El colombiano Reiver Sanmartín (3-0) se acreditó la victoria tras conseguir el último out en la novena. Joel Kuhnel logró su octavo salvamento pese a permitir un elevado de sacrificio de Thomas Saggese.

Jonah Cox aportó tres hits y dos bases robadas. También anotó una carrera e impulsó otra, ayudando a los Gigantes a ganar la serie de tres juegos.

Andrew Kizner sumó tres hits e impulsó una carrera para San Francisco.

Los Cardenales reaccionaron en la novena con dos carreras ante Dylan Smith, quien desperdició su quinto salvamento. Nolan Gorman recibió una base por bolas abriendo la entrada y Saggese se embasó con un sencillo dentro del cuadro. Con un out, el bateador emergente panameño Iván Herrera negoció otra base por bolas. El elevado de sacrificio de José Fermín impulsó una carrera y el sencillo del panameño Leo Bernal empató el juego 4-4.

El venezolano Anthony Molina lanzó cinco entradas y dos tercios en blanco para San Francisco antes de salir tras realizar 82 lanzamientos.

Por San Luis, el zurdo Matthew Liberatore permitió una carrera en seis entradas.

Jordan Walker registró su primera cmapaña 20-20 al robarse su 20ma base, su tope personal, en el cuarto inning. Lleva 28 jonrones.

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