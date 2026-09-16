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Benfica vence al AC Milan en la primera jornada de la Liga Europa

EUROPA-RESUMEN
EUROPA-RESUMEN (AP)

El Benfica venció 2-0 al AC Milan como visitante en el partido más destacado de la primera jornada de la Liga Europa.

Dodi Lukébakio y Jakub Kaminski marcaron un gol en cada tiempo para el club portugués.

El Sparta Praga ganó 4-1 en Ararat-Armenia para lograr la victoria más amplia de la jornada.

El Sunderland venció 1-0 al AZ Alkmaar, que visitaba el Stadium of Light, en su primer partido europeo en más de siete décadas. El Lyon ganó 2-1 en Anderlecht, mientras que el Bayer Leverkusen derrotó 2-0 al Celje, que jugó como visitante.

El inicio sin victorias del Celta de Vigo en la temporada llegó a siete partidos tras una derrota 1-0 en Omonia.

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Vea aquí la cobertura completa de fútbol de AP

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