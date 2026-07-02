Guantes africanos, botines argentinos: la llamativa elección de Vozinha en el Mundial

Es probable que el arma secreta de Vozinha para derrotar al vigente campeón Argentina en los dieciseisavos del Mundial no esté en las manos, sino en sus pies.

El arquero de Cabo Verde, sensación del Mundial por sus fantásticas atajas ante el campeón europeo España, Uruguay y Arabia Saudi para liderar a la pequeña nación africana a la ronda eliminatoria en su primera participación, calza botines diseñados por un emprendedor argentino-estadounidense.

Santiago Halty, nacido en California, pero criado en Buenos Aires, es el fundador de la marca de indumentaria deportiva de alto rendimiento Senda Athletics. Dos años antes de la Copa del Mundo, contactó al arquero africano por Instagram para ofrecerle el calzado.

“Cuando empezamos el proceso de tener botines en el Mundial, buscamos altetas que reflejen los valores de marca, como el trabajo, la humiladad y el sacrificio. Que reflejen venir del barrio”, comentó Halty en una entrevista con The Associated Press.

El calzado blanco, con detalles en naranja y azul, cuentan con cuero sintético adelante, inspirado en los botines más duros de la década de 1990, y en la parte trasera están hechos de materal sintético.

“Se los lleva a Cabo Verde y los hace intervenir por un artista local, que los pinta con colores y el escudo de su país. Me preguntó si me molestaba. Le dije: ´mientras no me tapes el logo de la marca, todo bien´”, reveló Halty.

"Estoy seguro que esos botines van a terminar en un museo, son una pieza histórica. Hay uno solo en el Mundo”, aventuró el empresario.

El arquero sensación

En un certamen con arqueros más encumbrados como Emiliano Martínez (Argentina), Manuel Neuer (Alemania), Unai Simón (España) o Alisson Becker (Brasil), Vozinha saltó del anonimato a los 40 años para convertirse en una celebridad tras una destacada actuación en el empate de Cabo Verde 0-0 ante España, campeón de Europa, en su primer partido mundialista el pasado 15 de junio. Posteriormente, Cabo Verde empató 2-2 con Uruguay, una de las potencias sudamericanas, y mantuvo el arco en cero ante Arabia Saudí.

Josimar Dias, que se identifica como Vozinha --en portugués significa “abuelita”—tuvo una carrera discreta hasta llegar a su primer Mundial. Debutó profesionalmente hasta los 25 años con el Progresso de Angola. Desde entonces, ha pasado por clubes de Moldavia, Chipre, Eslovaquia y Portugal.

Su historia de superación lo une a Halty, quien nació en California, pero se crió en Buenos Aires. Fue allí, jugando partidos informales con sus amigos de la escuela y alentado al club River Plate, del cual es fanático, que empresario encontró la inspiración para fundar su emprendimiento en 2010.

“De 1.200 jugadores, encontramos al arquero del Mundial. Hubo una intervención divina para que una marca tan humilde como la nuestra se una a Vozinha, era improbable que esto pudiera pasar”, dijo Halty. “Él demuestra nunca es tarde para cumplir sueño. No tengo dudas que nuestro momento (como marca deportiva) también iba a llegar”.

Senda Athletics, radicada en Miami, había estado presente en los Mundiales 2018 y 2022 con varios jugadores utilizando sus medias antideslizantes, como el volante argentino Alexis Mac Allister, campeón del mundo en Qatar.

En el actual certamen, además de Vozinha otros seis futbolistas calzan sus botines modelos Mendoza y Rosario, en homenaje a las dos ciudades argentinas.

Corazón dividido

Halty manifestó que estará contento cualquiera sea el resultado del partido el viernes en el Hard Rock Stadium, la casa de los Dolphins de Miami.

“Lo veo muy tranquilo (a Vozinha), viviendo un sueño. Su sueño era jugar contra Messi y Argentina y se le cumplió...Yo voy a disfrutarlo y que sea lo sea. Para mí Cabo Verde ya ganó, que sea lo que Dios quiera”, dijo el empresario.

Por lo pronto, Vozinha continurá ligado con Senda Athletics después de la Copa del Mundo.

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