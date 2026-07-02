Manchester City ficha al mediocampista inglés Anderson ficha por 155 millones de dólares

El internacional inglés Elliot Anderson se convertirá en uno de los futbolistas más caros de la historia después de que Manchester City alcanzara un acuerdo para fichar al mediocampista procedente del Nottingham Forest por una cifra reportada de 116 millones de libras (155 millones de dólares).

El City y Forest informaron en comunicados separados difundidos el jueves que el traspaso de Anderson se completará en las próximas semanas, después de que termine de jugar el Mundial.

City señaló que Anderson se sometió al reconocimiento médico en Kansas City y que “esperamos darle la bienvenida a Manchester a su debido tiempo”.

La cifra sería un récord del club —superando los 100 millones de libras (139 millones de dólares) pagados por el extremo Jack Grealish en 2021— y estaría entre las más altas de la historia de la Liga Premier, junto con las de Alexander Isak (125 millones de libras; 170 millones de dólares) y Florian Wirtz (hasta 116 millones de libras; 156 millones de dólares) a Liverpool el año pasado, y Moises Caicedo (115 millones de libras; 146 millones de dólares) a Chelsea en 2023.

El récord mundial sigue siendo la cifra de 222 millones de euros (262 millones de dólares) que Paris Saint-Germain pagó a Barcelona por la estrella brasileña Neymar en agosto de 2017.

Anderson, ahora un habitual con Inglaterra

Forest ha obtenido una ganancia significativa con Anderson tras ficharlo por una cifra reportada de 35 millones de libras en 2024 procedente de Newcastle, que estaba bajo presión para vender con el fin de cuadrar las cuentas y cumplir unas normas financieras cada vez más estrictas en el fútbol inglés.

En aquel momento, Anderson era un mediocampista central verde pero talentoso. Ahora es un habitual de Inglaterra, que juega al estilo del histórico de Liverpool Steven Gerrard, con cualidades de presión incansable, fortaleza física y pases incisivos entre las más codiciadas en el fútbol moderno, especialmente en la extenuante Liga Premier.

City podría ver a Anderson como el sucesor a largo plazo del ganador del Balón de Oro Rodri como mediocampista de contención con buen manejo del balón. La carrera de Rodri se ha visto frenada en los últimos dos años por las lesiones.

Además, el City necesitaba un gran fichaje en el mediocampo para compensar la salida al final de la temporada del incondicional Bernardo Silva, quien dejó expirar su contrato tras nueve años en el club y recientemente se incorporó al Real Madrid.

Se trata del primer gran fichaje en la nueva era bajo Enzo Maresca, quien llegó esta semana como entrenador para suceder a Pep Guardiola.

Los mediocampistas centrales, los jugadores más caros

Parece que, por el momento, los grandes clubes están dispuestos a pagar más por mediocampistas centrales que por cualquier otra posición.

Basta mirar al Chelsea, cuyo mediocampo incluye a Caicedo y Enzo Fernandez, quien llegó desde Benfica por 106,7 millones de libras (131,4 millones de dólares) en enero de 2023. Esa cifra fue brevemente un récord británico.

Arsenal compró al mediocampista inglés Declan Rice a West Ham en una operación valorada, según se informó, en 105 millones de libras (138 millones de dólares) en 2023, y fue un factor clave en la campaña del equipo que terminó con el título la temporada pasada.

Y el jueves, Tottenham pagó una cifra récord del club para fichar al mediocampista portugués Mateus Fernandes desde West Ham por un monto reportado de 85 millones de libras (113 millones de dólares), y está listo para fichar al mediocampista italiano Sandro Tonali en un acuerdo que, según informó la BBC, podría alcanzar los 100 millones de libras (133 millones de dólares).

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