Un discreto Malik Tillman deja huella con gol y calcetín ensangrentado en el Mundial

Malik Tillman habla en voz baja fuera del campo y, a menudo, concede entrevistas con un volumen apenas por encima de un susurro.

Pero en la cancha es otra cosa y se expresó a lo grande con su ensangrentado pie derecho en uno de los momentos más importantes del Mundial para Estados Unidos. Aún resentido por el pisotón de los tacos de un rival, Tillman anotó el primer gol de tiro libre de Estados Unidos en un Mundial en 32 años para sellar la victoria el miércoles 2-0 sobre Bosnia-Herzegovina, resultado que envió a Estados Unidos a los octavos de final.

Tillman celebró el momento más importante de su joven carrera con una sonrisa y un grito mientras corría a festejar con sus compañeros frente al gran contingente de aficionados estadounidenses en el Levi’s Stadium.

“Soy un tipo de persona diferente en la cancha”, comentó tras el partido. “Claro que quizá no se ven realmente mis emociones, pero si marcas un gol así, creo que ustedes también vieron mis emociones. Es una gran sensación”.

Tillman mostró su calcetín ensangrentado —quizá el más famoso en la historia del deporte estadounidense desde el de Curt Schilling en los playoffs de béisbol de 2004 de los Medias Rojas de Boston— después del partido, y señaló que todavía sentía algo de dolor.

Pero la molestia se vio atenuada por la pura alegría, ya que Estados Unidos ahora se prepara para jugar contra Bélgica el lunes por la noche en Seattle, con la posibilidad de llegar a los cuartos de final por primera vez desde 2002.

El gol de Tillman llegó cuando Estados Unidos protegía una ventaja de un gol y jugaba con un hombre menos después de que Folarin Balogun fuera expulsado con una tarjeta roja al inicio del segundo tiempo. Balogun anotó su tercer gol del torneo en la primera mitad, pero Tillman sentenció el partido en lo más destacado de lo que ya ha sido un Mundial productivo para el jugador de 24 años.

“Obviamente ha estado jugando muy bien”, manifestó el capitán Tim Ream. “Yo diría que, aparte de los goles de Balo, es uno de nuestros mejores jugadores. En todas partes del campo, haciendo el trabajo sucio, haciendo que lo difícil parezca fácil. Creo que es eso. Solo quería sentir que tenía un lugar. Es un chico callado, pero ha avanzado a pasos agigantados”.

Tillman es hijo de un militar estadounidense y de una madre alemana, y creció en Alemania, donde jugó en las categorías juveniles del Bayern Múnich y en la selección juvenil alemana antes de cambiarse al equipo de Estados Unidos en 2022.

Su gran momento llegó el verano pasado en la Copa Oro, cuando anotó dos goles contra Trinidad y Tobago y otro contra Haití en la fase de grupos. Luego falló un penal en la primera mitad de los cuartos de final contra Costa Rica, antes de convertir uno en la tanda de penales que envió a Estados Unidos a las semifinales.

“La Copa Oro fue realmente enorme para él”, dijo Ream. “Creo que la adversidad del partido contra Costa Rica, el penal, fue muy importante para él. Ahora lo miras y parece que está jugando un partido facilísimo. Es increíble verlo. Siempre tuvo eso dentro. Solo era cuestión de que encontrara la confianza y creyera en sí mismo”.

Este último año no fue fácil para él después de pasar del PSV Eindhoven al Bayer Leverkusen en un traspaso valorado, según se informó, en 41 millones de dólares. Marcó seis goles y dio una asistencia en 29 partidos de la Bundesliga, además de anotar dos más en la Liga de Campeones.

Pero su gol más importante llegó el miércoles por la noche, cuando se convirtió en el primer estadounidense en anotar de tiro libre en un Mundial desde Eric Wynalda en el partido inaugural de 1994 contra Suiza.

“Fue increíble”, expresó el entrenador Mauricio Pochettino. “Creo que Malik es un jugador increíble, lleno de talento. Sabíamos que tiene el talento para hacer lo que hizo. Estoy muy feliz por él. Fue una temporada dura para él en Leverkusen, pero creo que ahora él lo está disfrutando, nosotros lo estamos disfrutando y los aficionados están disfrutando su fútbol”.

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