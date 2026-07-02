El técnico alemán Julian Nagelsmann, en la mira en casa tras eliminación en el Mundial

El entrenador de Alemania, Julian Nagelsmann, se reunió el jueves con sus jefes para responder preguntas sobre la decepcionante actuación de la selección en el Mundial en una reunión especial de crisis en la sede de la federación alemana de fútbol el jueves.

Nagelsmann está en la mira y su futuro es incierto después de la derrota de Alemania ante Paraguay en la tanda de penales en la primera ronda de eliminación directa el lunes.

El técnico ha recibido críticas en su país por decisiones polémicas, mensajes contradictorios, cambios abruptos respecto de posturas expresadas anteriormente, mantener a jugadores en dificultades en detrimento de otros y, en última instancia, no lograr que el equipo rindiera al nivel que se esperaba. Sus apariciones irritables ante los medios tampoco hicieron mucho para ganarse el favor de los espectadores en casa.

Aunque Nagelsmann prometió quedarse inmediatamente después de la eliminación de Alemania, el presidente de la federación, Bernd Neuendorf, manifestó al día siguiente que el organismo futbolístico “analizaría con calma las razones por las que el equipo no pudo materializar su potencial” y que “después de un golpe tan demoledor, no podemos ni queremos simplemente volver a la normalidad”.

Fue la tercera eliminación temprana consecutiva de Alemania en un Mundial, una vergüenza para un país apasionado por el fútbol que se enorgullece de estar siempre entre los aspirantes al título. Alemania es cuatro veces campeona del mundo y Nagelsmann había elevado las expectativas al declarar que la intención del equipo era volver a ganar el Mundial.

En última instancia, eso hizo poco para justificar metas tan elevadas. Alemania despachó al debutante del torneo, Curazao, luego necesitó goles tardíos de Deniz Undav para vencer a Costa de Marfil, antes de perder su último partido de grupo ante Ecuador y quedar eliminado al perder contra Paraguay.

Antes de la tanda, varios jugadores alemanes rechazaron la solicitud del capitán Joshua Kimmich para ofrecerse a lanzar penales, lo que evidenció que el escenario no se había planificado. El defensor Jonathan Tah fue uno de los jugadores que dio un paso al frente, pero falló el tiro decisivo.

“He revivido ese penal fallado en mi mente miles de veces, intentando de algún modo, en mis pensamientos, dirigir el balón hacia la red”, indicó Tah en una publicación en Instagra. “La realidad es que el balón no entró. Y eso duele. Pero una cosa es segura: lo volvería a tirar”.

El tabloide Bild informó que la reunión del jueves duró alrededor de tres horas y que Nagelsmann habló sobre errores de apreciación tácticos y el ambiente en el campamento del equipo en Winston-Salem, que desde entonces ha sido duramente criticado.

Nagelsmann, de 38 años, tiene contrato como entrenador de Alemania hasta la Eurocopa de 2028, pero, según se informó, Neuendorf y otros le han pedido que renuncie. Se espera una decisión en los próximos días.

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