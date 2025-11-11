Grayson Allen anota récord de diez triples con Suns y suma 42 puntos en triunfo 121-98 ante Pelicans

Grayson Allen logró un récord de franquicia con diez triples y anotó un máximo de carrera de 42 puntos, liderando a los Suns de Phoenix Suns a una victoria de 121-98 sobre los New Orleans Pelicans la noche del lunes.

Allen atinó 12 de 17 tiros de campo y diez de 15 triples para romper el récord que compartía después de haber hecho nueve triples en tres ocasiones anteriores. Estuvo cinco de cinco en el tercer cuarto, cuando anotó 17 unidades.

Devin Booker añadió 19 tantos y Dillon Brooks tuvo 18 para los Suns, quienes lograron su tercera victoria consecutiva. Phoenix ganó cinco de seis después de un inicio de 1-4 y está por encima de .500 por primera vez esta temporada con 6-5.

Trey Murphy III tuvo 21 puntos y diez rebotes para los Pelicans (2-8), quienes han perdido dos seguidos después de sus únicas dos victorias de la temporada. El novato Jeremiah Fears y Saddiq Bey añadieron 15 cada uno.

Phoenix lideró 29-22 después del primer cuarto, luego acertó nueve de 13 desde el arco en el segundo mientras superaba a Nueva Orleans 35-19 para tomar una ventaja de 64-41.

Los Suns lideraron por 32 puntos en la segunda mitad. Utilizaron a 14 jugadores y 13 anotaron.