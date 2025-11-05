Stephen Curry anota 28 puntos, Moses Moody suma 24 y Warriors vencen a Suns 118-107
Stephen Curry anotó 28 puntos con cinco triples, Moses Moody ingresó desde el banquillo para lograr 24 unidades y también encestó cinco disparos largos, y los Warriors de Golden State tomaron una holgada ventaja temprana antes de vencer el martes 118-107 a los diezmados Suns de Phoenix.
Devin Booker logró 38 puntos, su máximo número de la temporada, al convertir sus 11 tiros libres. Mark Williams sumó 16 unidades y capturó 16 rebotes, su mejor registro de la campaña, mientras que Grayson Allen también anotó 16 tantos por los Suns, que no contaron con Dillon Brooks ni Jalen Green debido a lesiones y se fueron al descanso abajo por 68-49.
Phoenix utilizó una racha de 20-6 para apretar el tercer cuarto y acercarse 92-83, volviendo a poner el encuentro interesante.
Quinten Post contribuyó con 14 puntos, incluyendo cuatro triples y seis rebotes para Golden State, mientras que Brandin Podziemski sumó 13 puntos y Buddy Hield añadió 12.
El ataque equilibrado fue una buena noticia para unos Warriors que acababa de disputar siete partidos en cinco ciudades durante 12 días, y tienen otro pendiente para jugar en noches consecutivas, este miércoles en Sacramento.
_____
Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes