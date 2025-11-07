Green anota 29 puntos en su debut con Suns, que doblegan a Clippers por 115-102

Jalen Green anotó 29 puntos en su debut con Phoenix, Devin Booker añadió 24 unidades y los Suns vencieron el jueves 115-102 a los diezmados Clippers de Los Ángeles.

Green, quien se perdió los primeros ocho compromisos de los Suns debido a una distensión en el muslo derecho, jugó 23 minutos y acertó diez de 20 tiros de campo, incluyendo seis de 13 desde la línea de tres puntos.

El escolta fue adquirido a Houston en el receso previo a la campaña como parte del canje de siete equipos que envió a Kevin Durant de Phoenix a los Rockets.

Grayson Allen, quien jugó a pesar de una enfermedad, anotó 18 puntos, Mark Williams totalizó 13 unidades y nueve rebotes, y Royce O’Neale sumó 17 tantos, incluidos 11 en el tercer cuarto cuando Phoenix superó a Los Angeles por 40-23 para tomar una ventaja de 91-74.

Los Clippers perdieron su tercer partido consecutivo. Jugaron sin James Harden, quien se ausentó por razones personales, y sin Kawhi Leonard, quien estuvo fuera por un esguince en el tobillo derecho.

Ivica Zubac lideró a los Clippers con 23 puntos y 11 rebotes. Cam Christie anotó 17 desde el banquillo, John Collins registró 13 y Bogdan Bogdanovic 12.

