Jokic logra cuarto triple-doble seguido al inicio de temporada; Nuggets aplastan 122-88 a Pelicans

Nikola Jokic anotó 21 puntos, capturó 12 rebotes y repartió 10 asistencias, igualando un récord de la NBA con su cuarto triple-doble consecutivo para comenzar la temporada, y los Nuggets de Denver aplastaron 122-88 a los Pelicans de Nueva Orleans, que siguen sin ganar, el miércoles por la noche.

Jokic se unió a Oscar Robertson (1961-62) y Russell Westbrook (2020-21) como los únicos jugadores en comenzar una temporada con cuatro triples-dobles consecutivos. Esos son los únicos jugadores que Jokic sigue en la lista de triples-dobles de carrera; el tres veces MVP ahora tiene 168.

Jokic lanzó diez de 15 desde el campo y jugó 28 minutos. Se sentó en el cuarto período después de que los Nuggets lograran una racha de 24-0 en el tercero para abrir una ventaja de 33 puntos.

Jamal Murray y Christian Braun anotaron 17 puntos cada uno para los Nuggets, que han ganado tres seguidos desde una derrota en el inicio de la temporada en Golden State.

Después de perderse la derrota de los Pelicans ante Boston como local el lunes por la noche debido a un moretón en el pie izquierdo, Zion Williamson anotó 11 puntos. Terminó con 27 puntos en cada uno de los dos primeros juegos de Nueva Orleans.

El novato Jeremiah Fears lideró a los Pelicans con un máximo de temporada de 21 puntos. Nueva Orleans lanzó un 37.2% desde el campo, un 20.6% (7 de 34) desde la línea de tres puntos y un desastroso 58.6% (17 de 29) en tiros libres, cayendo a 0-4 por primera vez desde la temporada 2019-20.

