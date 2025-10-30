Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Desliza al siguiente artículo

Lakers superan a Timberwolves por 116-115 con enceste de último segundo de Austin Reaves

AP Noticias
Jueves, 30 de octubre de 2025 01:51 EDT
LAKERS-TIMBERWOLVES
LAKERS-TIMBERWOLVES (AP)

Austin Reaves encestó el tiro ganador justo antes del final para terminar con 28 puntos y llevar el miércoles a los Lakers de Los Ángeles hacia una victoria de 116-115 sobre los Timberwolves de Minnesota.

Reaves igualó su récord personal con 16 asistencias, Jake LaRavia anotó 27 puntos al acertar 10 de 11 tiros, y DeAndre Ayton añadió 17 puntos y 10 rebotes por los Lakers, quienes construyeron una ventaja de 20 puntos al final del tercer cuarto y estaban arriba 112-101 después de un triple de Reaves con 4:01 por jugar.

Los Ángeles se impuso después de que los Wolves tomaron la delantera con una racha postrera de 14-2.

Julius Randle, quien lideró a los Wolves con 33 puntos, culminó la furiosa remontada al encestar el tiro de bandeja que les dio la ventaja con 10,2 segundos restantes. Jaden McDaniels añadió 30 puntos y siete rebotes por los Wolves.

El poder estelar de este partido se vio considerablemente disminuido con la ausencia de Luka Doncic y LeBron James por los Lakers y de Anthony Edwards por los Wolves. Reaves, quien estableció el domingo un récord personal de 51 puntos en una victoria sobre Sacramento y anotó 41 el lunes en la derrota ante Portland ha tenido algo que decir con su juego al respecto.

Relacionados

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in