Lakers superan a Timberwolves por 116-115 con enceste de último segundo de Austin Reaves

Austin Reaves encestó el tiro ganador justo antes del final para terminar con 28 puntos y llevar el miércoles a los Lakers de Los Ángeles hacia una victoria de 116-115 sobre los Timberwolves de Minnesota.

Reaves igualó su récord personal con 16 asistencias, Jake LaRavia anotó 27 puntos al acertar 10 de 11 tiros, y DeAndre Ayton añadió 17 puntos y 10 rebotes por los Lakers, quienes construyeron una ventaja de 20 puntos al final del tercer cuarto y estaban arriba 112-101 después de un triple de Reaves con 4:01 por jugar.

Los Ángeles se impuso después de que los Wolves tomaron la delantera con una racha postrera de 14-2.

Julius Randle, quien lideró a los Wolves con 33 puntos, culminó la furiosa remontada al encestar el tiro de bandeja que les dio la ventaja con 10,2 segundos restantes. Jaden McDaniels añadió 30 puntos y siete rebotes por los Wolves.

El poder estelar de este partido se vio considerablemente disminuido con la ausencia de Luka Doncic y LeBron James por los Lakers y de Anthony Edwards por los Wolves. Reaves, quien estableció el domingo un récord personal de 51 puntos en una victoria sobre Sacramento y anotó 41 el lunes en la derrota ante Portland ha tenido algo que decir con su juego al respecto.

