Jrue Holiday anota 27 puntos y encesta tiros libres clave para que Blazers superen a Jazz 136-134

Jrue Holiday anotó 27 puntos y repartió ocho asistencias, además de encestar cuatro tiros libres en los segundos finales para que los Trail Blazers de Portland superaran el miércoles 136-134 al Jazz de Utah.

Deni Avdija sumó 19 puntos y nueve rebotes por los Blazers, quienes resistieron un intento tardío de remontada.

Shaedon Sharpe y Jerami Grant terminaron con 18 puntos cada uno. Portland anotó 27 tantos a partir de 21 pérdidas de balón de Utah en su camino hacia una segunda victoria consecutiva como visitante.

Los Blazers mejoraron a 3-1 desde que el entrenador Chauncey Billups fue arrestado por lo que las autoridades federales describieron como su participación en actividades ilícitas de apuestas.

Portland puso a Billups bajo licencia.

Lauri Markkanen anotó 32 puntos para liderar al Jazz, que perdió en casa por primera vez esta temporada. Keyonte George añadió 29 puntos y ocho asistencias. Walker Kessler contabilizó 18 puntos y 12 rebotes.

Con un marcador de 122-100 y 10:08 minutos por jugar, Utah utilizó una racha de 16-2, iniciada y finalizada por triples de Kessler, para reducir el déficit a un solo dígito.

Cuatro canastas consecutivas de George y Cody Williams, seguidas de tiros libres de Markkanen y George, recortaron la ventaja de Portland a 134-133 con 7,7 segundos restantes.

Holiday acertó cuatro de cuatro tiros libres en los segundos finales para evitar que Utah completara la remontada.

