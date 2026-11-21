James Harden anotó 51 puntos y los Cavaliers de Cleveland derrotaron 128-119 a los Pacers de Indiana en un partido de la Copa NBA la noche del viernes.

Fue el 26to partido de 50 puntos del escolta veterano de 18 años en la liga, con lo que superó al fallecido Kobe Bryant y quedó en solitario con la tercera mayor cantidad de juegos de 50 unidades en la historia de la NBA. Fue el primero de Harden desde que anotó 55 con los Clippers de Los Ángeles ante los Hornets de Charlotte el 22 de noviembre de 2025.

Harden es el 15to jugador en registrar un partido de 50 puntos con Cleveland. También fue su mejor actuación anotadora con los Cavaliers desde que fue adquirido cerca de la fecha límite de traspasos en febrero.

Harden acertó 15 de 26 tiros de campo, incluidos 7 de 11 desde más allá del arco. Además, encestó sus 14 tiros libres y aportó seis rebotes y seis asistencias para los Cavaliers, que han ganado tres de cuatro y mejoraron a 2-1 en el Grupo B del Este.

Donovan Mitchell sumó 20 tantos. Peyton Watson, quien se perdió el partido del miércoles debido a una contusión en la parte baja de la espalda tras lesionarse el lunes contra Chicago, anotó 15.

Ivica Zubac tuvo 21 puntos y 10 rebotes, y Pascal Siakam anotó 21 por los Pacers, que han perdido tres seguidos y cayeron a 1-2 en el Grupo B del Este.

Cleveland ganaba 74-73 a los cuatro minutos del tercer cuarto antes de encadenar una racha de 21-4 durante un lapso de casi cuatro minutos. Harden anotó 13 en ese tramo, al encestar sus cuatro tiros de campo, incluidos un par de triples.

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