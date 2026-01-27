Flick dice que el Barça debe estar al "mejor nivel" para meterse en los 8 primeros de la Champions

Necesitado de una victoria y varios goles para asegurar un lugar directo entre los ocho primeros de la Liga de Campeones, el técnico Hansi Flick sabe que el Barcelona tendrá que estar en “nuestro mejor nivel” contra Copenhague el miércoles.

El Barcelona se encuentra en la novena posición antes de la última ronda de partidos en la fase de liga, con los mismos 13 puntos que otros siete equipos, incluidos Chelsea en el octavo lugar, Newcastle en el séptimo y el Paris Saint-Germain en el sexto.

“Lo más importante es que hagamos nuestro trabajo”, dijo Flick. “No será un partido fácil. El objetivo es clasificarnos entre los ocho primeros”.

“Nosotros nos centramos en lo nuestro, en lo que tenemos entre mano”, añadió. "No pondremos excusas y tenemos ganas y confianza. En nuestro estilo, en cómo jugamos”.

La diferencia de goles probablemente será decisiva para los equipos que terminen empatados en puntos. Los ocho primeros se clasifican automáticamente para los octavos de final, mientras que los que se ubiquen del 9 al 24 tendrán jugar una ronda de playoffs adicional.

“Tenemos que ir paso a paso. Primero hay que jugar el partido y respetar a Copenhague. Nosotros tenemos que jugar al máximo nivel. Intentar quedar con la portería a cero y después ir paso a paso”.

Flick expresó que se sentía confiado porque el Barça estaba pasando por "un buen momento" y estaba "en una buena situación". El club catalán ha ganado 13 de sus últimos 14 partidos en todas las competiciones y ha marcado 18 goles en sus últimos seis encuentros.

El Barça tiene 26 goles en sus últimos 27 partidos de la Liga de Campeones, y ninguno de sus últimos 42 partidos europeos ha terminado sin goles.

Flick dijo que se espera que el delantero Ferran Torres esté disponible después de recuperarse de una lesión muscular, pero el volante Pedri sigue fuera debido a un problema muscular. El centrocampista Frenkie de Jong quedó descartado por suspensión.

El Barça se enfrentará a Jordan Larsson, de 28 años, hijo del exdelantero Henrik Larsson, quien ganó la Liga de Campeones de 2006 con el club español. Es el máximo goleador en todas las competiciones para los daneses esta temporada.

Copenhague, que aún tiene esperanzas de terminar entre los 24 primeros, está invicto en sus últimos tres partidos de la Liga de Campeones, igualando su racha más larga sin derrotas en la competición. Podría convertirse en el primer club danés en alcanzar 50 victorias en la historia de la Copa de Europa y la Liga de Campeones.

El Barça fichó a Roony Bardghji procedente de Copenhague el año pasado. El centrocampista de 20 años anotó 15 goles en 84 partidos con el club danés. Tiene dos goles esta temporada.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes