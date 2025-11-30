Flagg anota 35 puntos y Thompson guía a Mavericks hacia victoria 114-110 sobre Clippers

Cooper Flagg logró su mejor marca de la temporada con 35 puntos y Klay Thompson anotó 17 de sus 23 unidades en el último cuarto para llevar el sábado a los Mavericks de Dallas a una victoria de 114-110 sobre los Clippers de Los Ángeles.

Thompson encestó cuatro triples en el período final. El último de ellos puso a Dallas por delante definitivamente con 1:51 minutos por jugar.

En total, encestó seis de diez desde larga distancia, y los Mavericks rompieron una racha de tres derrotas consecutivas.

Flagg, quien disputó el vigésimo partido en su carrera, acertó 13 de 22 tiros de campo. La primera selección del draft de la NBA de este año también capturó ocho rebotes.

Naji Marshall añadió 18 puntos y ocho rebotes a la causa de Dallas, y Brandon Williams sumó 14 tantos y siete asistencias.

Los Mavericks (6-15) anotaron 20 puntos a partir de 18 pérdidas de balón de los Clippers (5-15).

