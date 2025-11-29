Foden salva al Man City con gol postreto en victoria 3-2 sobre Leeds en la Liga Premier

Manchester City desperdició una ventaja de dos goles antes que Phil Foden apareció como salvador en el tiempo de descuento para asegurar el sábado una victoria 3-2 sobre Leeds en la Liga Premier.

Con Erling Haaland sin marcar por tercer partido consecutivo, el City dependió en gran medida de Foden para superar a un equipo que languidece en la zona de descenso.

El mediocampista inglés abrió el marcador a los 59 segundos —el gol más rápido de la liga esta temporada— antes de que Josko Gvardiol añadió el segundo del City a los 25 minutos.

Leeds respondió en la segunda mitad mediante los goles Dominic Calvert-Lewin y Lukas Nmecha, un delantero que surgió de la academia del City. Pero Foden decretó la victoria de los anfitriones en el primer minuto del tiempo añadido.

El City subió al segundo lugar y redujo la diferencia con el líder Arsenal, que el domingo visita a Chelsea, a cuatro puntos.

Tras perder 2-1 ante Newcastle en la liga el fin de semana pasado y 2-0 contra Bayer Leverkusen en la Liga de Campeones el martes, el City avistaba una racha de tres partidos sin ganar en todas las competiciones antes de la intervención tardía de Foden.

Haaland, el máximo goleador de la Premier, no ha marcado en ninguno de esos partidos.

Sunderland protagonizó una remontada aún mejor que la de Leeds. También revirtió un déficit de goles para vencer 3-2 en casa a Bournemouth. Brian Brobbey consiguió el gol de la victoria a los 69 minutos. El segundo gol de Bournemouth fue un disparo desde casi 50 metros del mediocampista estadounidense Tyler Adams.

Brentford venció 3-1 a Burnley, con el delantero brasileño Igor Thiago firmando un doblete para los locales.

Más tarde, Newcastle visita a Everton y Tottenham recibe a Fulham.

___

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes