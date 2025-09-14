Stay up to date with notifications from The Independent

Goff lanza para 5 TDs y Lions vencen 52-21 a los Bears de Ben Johnson

Larry Lage
Domingo, 14 de septiembre de 2025 17:06 EDT
BEARS-LIONS (AP)

Jared Goff lanzó para 334 yardas y empató un récord personal con cinco pases de touchdown y estableció otra marca personal con tres anotaciones a Amon-Ra St. Brown y los Lions de Detroit se recuperaron para vencer el domingo 52-21 a los Bears de Chicago.

Los Lions (1-1) perdieron el partido inaugural en Green Bay y respondieron como lo han hecho consistentemente bajo el mando del entrenador Dan Campbell, evitando derrotas consecutivas en la temporada regular durante los últimos dos años y medio.

Los Bears (0-2) perdieron el balón dos veces en la primera mitad, lo que llevó a un déficit de 28-14 que fue demasiado grande para superar en el regreso del entrenador Ben Johnson a la ciudad donde se convirtió en coordinador ofensivo y uno de los principales candidatos a entrenador en la NFL.

Chicago también perdió el balón en intentos de cuarta oportunidad en cada mitad, tuvo ocho penalizaciones y permitió cuatro capturas.

Los Lions estuvieron a tres puntos de igualar un récord de franquicia de puntos en un juego, y los Bears estuvieron a tres puntos de empatar la mayor cantidad que han permitido.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

