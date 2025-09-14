Giovanni Simeone vuelve a anotar en la Serie A y Torino vence 1-0 a la Roma

El delantero argentino Giovanni Simeone anotó su primer gol en la Serie A en más de un año para ayudar al Torino a vencer sorpresivamente el domingo 1-0 a la Roma.

Fue la primera victoria de la temporada para el Torino con el nuevo entrenador Marco Baroni y la primera derrota de la Roma después de dos victorias 1-0 en los dos primeros partidos de Gian Piero Gasperini al mando.

Simeone, hijo del entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, se unió al Torino proveniente del Napoli el mes pasado. Y abrió su cuenta de manera impresionante a los 59 minutos, iniciando y finalizando la jugada.

El jugador de 30 años superó a su marcador para iniciar un contraataque y luego jugó un 1-2 con Cyril Ngonge, recibiendo el pase de vuelta para lanzar un magnífico disparo al ángulo superior derecho.

Simeone anotó por última vez en la liga italiana en agosto de 2024.

Super Zalewski

Nicola Zalewski consiguió un gol y una asistencia y también golpeó el travesaño para ayudar al Atalanta a aplastar 4-1 al Lecce en su primera victoria desde que Ivan Juric reemplazó a Gasperini.

Giorgio Scalvini cabeceó un tiro de esquina de Zalewski poco antes del descanso para abrir el marcador.

El carrilero polaco anotó su primer gol para el club a los 70 minutos, cortando hacia adentro entre dos defensores y disparando al ángulo inferior izquierdo.

Eso ocurrió entre un doblete de Charles Ketelaer y después de que Zalewski viera un tiro libre estrellarse en el travesaño al inicio de la segunda mitad.

Konan N’Dri anotó un gol de consolación tardío para el Lecce.

El Atalanta había comenzado la temporada con dos empates.

El Udinese se mantuvo invicto con una victoria por 1-0 ante el recién ascendido Pisa.

El AC Milan recibe más tarde al Bologna en un partido que podría ver a Adrien Rabiot y Jonathan Rowe enfrentarse tras un altercado en el vestuario que los obligó a ambos a salir del Marsella el mes pasado.

El Sassuolo, el único equipo que aún no tiene puntos, recibe a la Lazio.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes