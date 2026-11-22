Nickeil Alexander-Walker anotó 27 puntos, Atlanta abrió el cuarto periodo con una racha de 18-0 y los Hawks vencieron el domingo por 107-97 a los Pistons de Detroit, mientras Cade Cunningham fue limitado a cinco puntos, su cifra más baja de la temporada.

Cunningham estableció un máximo de la temporada con 15 asistencias, pero una combinación de problemas de faltas tempranas y una molestia en la rodilla se unió para dejarlo 20 puntos por debajo de su promedio de 25,6, ya que encestó 2 de 9 tiros. Fue su primer partido de la temporada sin anotar en dobles dígitos.

Corey Kispert anotó 18 puntos, su máximo de la temporada, y Lu Dort sumó 16 en la cuarta victoria consecutiva de los Hawks.

Isaiah Joe lideró a Detroit con 19 puntos. Ausar Thompson y John Collins aportaron 18, y Paul Reed agregó 16.

Cunningham fue incluido en el reporte de lesionados de Detroit por molestias en la rodilla derecha. El entrenador J.B. Bickerstaff dijo antes del partido que proteger a Cunningham era “lo más importante. Es un competidor y quiere jugar. Pero también es nuestra responsabilidad asegurarnos de que lo estamos protegiendo a toda costa”.

El novato de los Hawks Kingston Flemings anotó 10 puntos tras perderse tres partidos por molestias en la espalda.

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