Gilgeous-Alexander anota 26 y Thunder vencen 123-115 a Trail Blazers

Associated Press
Domingo, 30 de noviembre de 2025 21:27 EST
THUNDER TRAIL BLAZERS (AP)

Shai Gilgeous-Alexander anotó 26 puntos, Chet Holmgren sumó 19 puntos y nueve rebotes, y el Thunder de Oklahoma City venció el domingo 123-115 a los Trail Blazers de Portland para su duodécima victoria consecutiva.

Con esta victoria, el Thunder mejora a 20-1, siendo su única derrota contra los Trail Blazers el cinco de noviembre.

En su segundo partido tras la cirugía de muñeca, Jalen Williams consiguió 16 puntos y ocho rebotes en 34 minutos.

Deni Avdija terminó con 31 puntos, 19 rebotes y diez asistencias para Portland. Toumani Camara anotó 19 puntos y ocho rebotes, y Jerami Grant sumó 18 puntos.

Portland se acercó a dos puntos 107-105 con 2:58 restantes, pero el Thunder liderado por Gilgeous-Alexander utilizó su experiencia para cerrar el juego.

La ofensiva fluyó para ambos equipos en el segundo cuarto, con ambos lanzando más del 40% desde la línea de tres puntos y el 50% desde el campo. El triple de Grant con 9.2 segundos restantes le dio a Portland una ventaja de 55-54 al medio tiempo.

El Thunder no contó con Isaiah Hartenstein y Alex Caruso.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

