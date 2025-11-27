Stay up to date with notifications from The Independent

Fox anota 37 puntos y conduce a Spurs a victoria 115-102 sobre Blazers en Copa NBA

AP Noticias
Jueves, 27 de noviembre de 2025 01:38 EST
SPURS-TRAIL BLAZERS
SPURS-TRAIL BLAZERS (AP)

De’Aaron Fox consiguió 37 puntos y ocho asistencias por los Spurs de San Antonio, que derrotaron el miércoles 115-102 a los Trail Blazers de Portland en un partido de la fase de grupos de la Copa NBA.

Devin Vassell añadió 23 puntos a la cuenta de los Spurs, quienes mantuvieron vivas sus esperanzas en la Copa NBA.

Deni Avdija lideró a Portland con 37 unidades y ocho asistencias.

Los Spurs acertaron 22 de 25 tiros libres (88%), mientras que los Blazers atinaron 19 de 30 (63%). Portland también conectó apenas el 25% de sus intentos desde la distancia de tres puntos, mientras que San Antonio terminó con un 33%.

Una bandeja de Kelly Olynyk puso a San Antonio arriba por 11 con 5:23 minutos restantes antes de que Portland reaccionara.

Relacionados

Un triple de Toumani Camara redujo la diferencia a 107-99. Después de una revisión de repetición, se reveló una falta de Olynyk, lo que dio a los Blazers dos tiros libres y posesión. Pero no lograron aprovechar la oportunidad.

Después de estar casi perfecto en la línea, Avdija falló ambos tiros libres y Portland se quedó sin anotar.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

