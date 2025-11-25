Stephen Curry anota 31 puntos en la victoria de los Warriors sobre los Jazz 134-117

Stephen Curry encestó seis triples y anotó 31 puntos, Jimmy Butler sumó 18 unidades, siete asistencias y seis rebotes, y los Warriors de Golden State vencieron 134-117 al Jazz de Utah el lunes por la noche.

Curry disparó 12 de 24 en su camino hacia su quinto juego de 30 puntos en los últimos seis. Moses Moody aportó 15 unidades y seis rebotes, mientras que Gary Payton II contribuyó con nueve unidades, ocho asistencias, la mejor marca de su carrera, y seis rebotes en una rara titularidad.

Keyonte George terminó con 28 tantos al encestar diez de 17 tiros, siete asistencias y seis rebotes para liderar a Utah, que ha perdido cuatro seguidos y cinco de seis después de caer en el primero de juegos consecutivos en casa el domingo ante los Lakers.

Tras su primera derrota en casa de la temporada el viernes contra Portland, los Warriors acertaron 49,5%, cometieron solo diez pérdidas de balón, anotaron 14 puntos de los 17 que forzaron y terminaron con 52 unidades desde el banquillo —20 de Buddy Hield.

Golden State debutó con nuevas camisetas de la edición "The Town" y un piso a juego para honrar la larga historia de la franquicia en Oakland antes de mudarse al otro lado de la bahía al Chase Center para la temporada 2019-20.

Los Warriors han ganado diez seguidos en casa contra el Jazz, cuya última victoria como visitantes en Golden State fue 129-96 el 22 de enero de 2020. Utah cayó a 0-5 como visitante contra la Conferencia Oeste.

Draymond Green estuvo fuera de juego por un esguince en el pie derecho que no mostró una lesión significativa en un examen de resonancia magnética, el tercer juego que se ha perdido este mes por enfermedad y lesión.

