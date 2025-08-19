Gigantes superan 4-3 a Padres con cuadrangulares de Ramos, Devers y Flores

Heliot Ramos, Rafael Devers y Wilmer Flores conectaron jonrones contra Néstor Cortes en la primera entrada y los Gigantes de San Francisco vencieron 4-3 a San Diego el lunes por la noche, entregando a los Padres su cuarta derrota consecutiva.

Xander Bogaerts de San Diego tuvo un cuadrangular anulado debido a la interferencia de un aficionado al inicio de la segunda entrada y el manager Mike Shildt fue expulsado por salir del dugout para hablar con los umpires.

El zurdo de los Gigantes, Robbie Ray (10-6), llevó un juego sin hits hasta la séptima entrada antes de que los Padres se acercaran 4-3 gracias a un doble error del tercera base Casey Schmitt en el rodado del cubano José Iglesias y un vuelacercas de dos carreras con dos outs del bateador emergente zurdo Ryan O'Hearn que sacó a Ray del juego.

Los Padres barrieron a los Gigantes en San Francisco la semana pasada para tomar una ventaja de un juego sobre Los Ángeles en la División Oeste de la Liga Nacional, pero luego fueron barridos en el Dodger Stadium en una serie de fin de semana.

El boricua Ramos conectó un jonrón de apertura al jardín izquierdo en una cuenta de 2-1 y el dominicano Devers pegó cuadrangular al jardín entre derecho y central dos lanzamientos después. Después de que el dominicano Willy Adames fuera retirado con un rodado y Schmitt conectara un doble, el venezolano Flores pegó un vuelacercas al jardín izquierdo para una ventaja de 4-0.

Bogaerts mandó una bola elevada al jardín izquierdo que parecía rebotar dentro y fuera del guante de Ramos y pasar por encima de la barda mientras dos aficionados, incluido uno con una camiseta de los Gigantes, intentaban atraparla. Parecía que la pelota podría haber rozado el brazo de uno de los aficionados y, tras una larga revisión, la llamada de jonrón fue anulada y Bogaerts fue declarado out.

Ray, quien perdió contra Cortés (1-2) y los Padres el martes pasado, permitió tres carreras sucias en tres hits, ponchó a seis y regaló una base por bolas.

Por los Gigantes, el puertorriqueño Heliot Ramos bateó de 5-2 con una carrera anotada y una producida; el venezolano Wilmer Flores de 3-1 con una anotada y dos remolcadas; y los dominicanos Rafael Devers de 4-1 con una anotada y una impulsada y Willy Adames de 5-1.

Por los Padres, el cubano José Iglesias de 3-1 con una anotada; los dominicanos Manny Machado de 4-1, Fernando Tatis Jr. de 4-0 y Ramón Laureano de 4-0; y los venezolanos Luis Arráez de 4-1 y Freddy Fermín de 4-0.