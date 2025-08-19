Sencillo de Bernabel deja en el campo a Dodgers y Rockies rompen racha de diez derrotas ante LA

El dominicano Warming Bernabel conectó un sencillo decisivo en la novena entrada, lo que permitió a los Rockies de Colorado romper una racha de diez derrotas consecutivas al vencer el lunes por la noche 4-3 contra los Dodgers de Los Ángeles.

El venezolano Ezequiel Tovar inició una remontada con un doble que el dominicano Teoscar Hernández no pudo atrapar. Bernabel conectó un cutter de Justin Wrobleski (4-5) al centro para llevar a Tovar al plato.

Tovar empató el juego en la séptima con un jonrón en solitario.

Los Rockies extendieron su racha de victorias a cuatro juegos. Con un récord de 36-89, Colorado necesita ganar seis de sus últimos 37 juegos para evitar el récord moderno de 121 derrotas de los Medias Blancas de Chicago de 2024.

Victor Vodnik (4-3) lanzó una novena entrada perfecta, incluyendo un ponche a Dalton Rushing con Shohei Ohtani en el círculo de espera.

El abridor de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, perdió la ventaja en dos ocasiones en una decisión sin resultado donde permitió tres carreras en siete entradas y ponchó a seis.

Por los Dodgers, el venezolano Miguel Rojas de 2-1 con una anotada.

