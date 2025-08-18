Matthew Stafford entrena con Rams en su primer práctica de pretemporada como quarterback

Matthew Stafford practicó con los Rams de Los Ángeles el lunes, marcando el primer entrenamiento del quarterback con el equipo esta pretemporada después de no haber podido hacerlo debido a un dolor de espalda.

Stafford, de 37 años, tomó repeticiones con el primer equipo durante la sesión y no habló con los periodistas después. El entrenador Sean McVay dijo que era demasiado pronto para saber qué significa la sesión para el estado de Stafford en el futuro.

“Pensé que hizo un buen trabajo hoy, y tuvimos 26 jugadas de equipo (con Stafford), y (él) hizo un muy buen trabajo manejando el grupo. Pensé que vio bien el campo. Pensé que fue a donde las pelotas debían ir, y hubo un buen trabajo competitivo en ambos lados hoy”.

McVay ha declinado repetidamente poner un cronograma sobre la disponibilidad de Stafford, haciéndolo nuevamente el lunes, después de haber dicho inicialmente en julio que su QB titular se perdería la primera parte del campo de entrenamiento. Los Rams abren la temporada regular el siete de septiembre al recibir a los Texans de Houston.

“No voy a encasillarme en ningún plan. Así que realmente estamos viendo cómo se siente. Realmente lo estamos tomando un día a la vez y una semana a la vez en este momento”, señaló McVay.

Mientras McVay dijo que estaba tratando la práctica del lunes como otro día, los compañeros de equipo estaban visiblemente emocionados de tener al veterano entrando en su 17ª temporada en el campo. Stafford ha llevado al equipo a los playoffs en tres de sus cuatro temporadas en Los Ángeles, incluyendo ganar el Super Bowl en la temporada 2021.

“Creo que este grupo trae energía todos los días. Creo que ciertamente fue algo que los muchachos sintieron bien. Lo que quiero asegurarme es, tomémoslo un día a la vez. Esto representa una gran oportunidad que él quería estar ahí y hacer lo que hizo hoy, y luego veremos qué trae realmente el mañana”, expresó McVay.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.