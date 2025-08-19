Stay up to date with notifications from The Independent

Reales logran jonrones de Yastrzemski, Pasquantino y García en victoria 4-3 sobre Rangers

Associated Press
Lunes, 18 de agosto de 2025 23:25 EDT
RANGERS REALES (AP)

Mike Yastrzemski, Vinnie Pasquantino y Maikel García conectaron jonrones para llevar el lunes por la noche a los Reales de Kansas City a una victoria de 4-3 sobre los Rangers de Texas.

Michael Wacha (8-9) permitió dos carreras y nueve hits en cinco 2/3 entradas para llevarse la victoria. Ponchó a tres, no dio bases por bolas y permitió dos carreras limpias o menos por séptima apertura consecutiva.

Carlos Estévez estableció un récord personal con su salvamento número 32, liderando la Liga Americana.

El batazo de Yastrzemski al jardín derecho-central fue el décimo jonrón de apertura de su carrera y el tercero con los Royals, igualando un récord de la franquicia para cualquier mes. Kansas City adquirió a Yastrzemski de San Francisco en la fecha límite de cambios del 31 de julio.

Jack Leiter (7-7) permitió tres carreras y seis hits en tres 2/3 entradas. Ponchó a cinco y dio tres bases por bolas.

Por los Rangers, el mexicoamericano Rowdy Tellez de 4-1 con una producida.

Por los Reales, el venezolano Maikel Garcia de 4-2 con una anotada y una producida.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

