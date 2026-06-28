Gigantes blanquean 5-0 a los Bravos con 2 jonrones de Devers y joya de Webb

Rafael Devers conectó dos jonrones e impulsó cuatro carreras, y los Gigantes de San Francisco vencieron 5-0 a los Bravos de Atlanta 5-0 la noche del sábado, respaldados por una magnífica labor de pitcheo de Logan Webb.

Webb permitió un imparable y ponchó a seis en siete entradas, y los Gigantes (34-48) evitaron caer por primera vez desde 2018 a 16 juegos por debajo de .500. El doble con un out del hondureño Mauricio Dubón en la segunda entrada fue su única mancha.

El dominicano Devers, tres veces All-Star, quien recibió críticas a nivel nacional cuando se resistió a salir para un corredor emergente ante Miami el domingo pasado, conectó un jonrón solitario ante el abridor Bryce Elder en la segunda entrada y un batazo de tres carreras en la tercera, con lo que llegó a 800 carreras impulsadas en su trayectoria.

Webb (5-5) otorgó dos bases por bolas y retiró a los últimos 16 bateadores que enfrentó, mejorando a 5-1 contra los Bravos. El derecho a menudo ha lanzado con mala fortuna esta temporada, al recibir apoyo de no más de dos carreras en siete de 14 aperturas.

Ryan Walker y Sam Hentges retiraron a tres bateadores cada uno para completar el juego de un solo imparable.

Devers castigó una recta 2-2 de Elder en la segunda. Bryce Eldridge añadió un doble con un out y anotó con el elevado de sacrificio de Drew Gilbert para poner la pizarra 2-0.

El venezolano Luis Arráez y Casey Schmitt conectaron sencillos consecutivos para abrir la tercera antes de que Devers disparara su 14to cuadrangular de la temporada y el séptimo en junio. Fue el tercer juego de múltiples jonrones de Devers con los Gigantes y el 22do de su carrera.

Elder (5-6) permitió cinco carreras y cinco hits en cuatro entradas.

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