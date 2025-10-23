Giannis Antetokounmpo anota 37 puntos en victoria de Bucks 133-120 sobre Wizards al iniciar campaña

Giannis Antetokounmpo anotó 37 puntos y capturó 14 rebotes por los Bucks de MIlwaukee, quienes nunca estuvieron en desventaja y doblegaron el miércoles 133-120 a los Wizards de Washington en su encuentro inaugural de la temporada.

Kevin Porter Jr. anotó diez puntos por Milwaukee antes de salir con un esguince en el tobillo izquierdo al final del primer cuarto.

Porter retrocedía mientras Cam Whitmore de Washington se adentraba en la pintura. Porter pareció tropezar con el pie de su compañero Bobby Portis, cayó y permaneció en el piso con dolor antes de dirigirse al vestuario.

Khris Middleton de Washington anotó 23 puntos en su primer duelo en Milwaukee desde que los Bucks lo traspasaron en la fecha límite de canjes de la temporada pasada. Middleton, un jugador clave en el equipo campeón de Milwaukee en 2021, recibió una ovación de pie durante las presentaciones previas al encuentro y otra ronda de aplausos después de que los Bucks le dedicaron un video-homenaje durante el primer tiempo muerto.

Gary Trent Jr. de Milwaukee anotó 17 puntos. Myles Turner registró 11 unidades, ocho rebotes y cinco asistencias en su debut con los Bucks.

Kyshawn George anotó 21 puntos por Washington.

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes