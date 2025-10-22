Daniels de Commanders fuera por lesión y Mariota será titular ante Chiefs según fuente de AP

El quarterback Jayden Daniels se perderá el partido de los Commanders de Washington contra los Chiefs de Kansas City debido a una lesión en el tendón de la corva derecha y Marcus Mariota comenzará en su lugar, dijo el miércoles una persona con conocimiento de la situación.

La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato porque el equipo no lo había descartado oficialmente para el partido del lunes por la noche.

Washington (3-4) ha perdido dos partidos consecutivos antes del encuentro en Kansas City (4-3).

Daniels se sometió a una resonancia magnética el domingo, un día después de salir en el tercer cuarto de la derrota de Washington por 44-22 ante los Cowboys de Dallas, rivales de la NFC Este. Se agarró la parte posterior de su pierna derecha mientras cojeaba fuera del campo después de ser capturado y perder el balón.

Daniels, el Novato Ofensivo del Año de la NFL según la AP la temporada pasada, ya se ha perdido dos partidos esta temporada debido a una lesión en la rodilla izquierda, en la que ha estado usando un aparato ortopédico. Washington tuvo un récord de 1-1 en esos partidos con Mariota comenzando en su lugar.

Contra Dallas, Mariota entró para reemplazar a Daniels y lanzó una intercepción devuelta para touchdown en su segundo pase del día.

