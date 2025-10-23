Dueños de NFL aprueban la venta del 10% de los Giants de Nueva York a la familia Koch

Los propietarios de la NFL votaron para aprobar la venta del 10% de los Giants de Nueva York a Julia Koch y su familia, afirmó el comisionado Roger Goodell el miércoles.

El equipo anunció, tras la confirmación de Goodell en la reunión anual de otoño de los propietarios de la liga, que la familia Koch adquirió una participación minoritaria y no controladora, que "apoyará aún más el crecimiento de la organización, profundizará su impacto en la comunidad y abrazará futuras oportunidades".

Las familias Mara y Tisch siguen siendo dueñas controladoras, y la organización niega que su estructura de liderazgo haya cambiado. John Mara es presidente y director general, mientras que Steve Tisch es vicepresidente ejecutivo y presidente de la junta.

“Durante nuestras discusiones, quedó claro que Julia y su familia entendían la importancia de esta franquicia para las familias Mara y Tisch y la relación que tenemos con nuestros fanáticos y la comunidad. Nuestras conversaciones fueron productivas, y estamos complacidos de tenerlos como parte de los Giants de Nueva York”, expresó Mara.

Julia Koch, viuda de David Koch, quien falleció en 2019, tiene un patrimonio neto de 81.200 millones de dólares, según Forbes. Ella y su familia compraron el año pasado el 15% de BSE Global, la empresa propietaria de los Nets de Brooklyn de la NBA y las Liberty de Nueva York de la WNBA.

Los Giants anunciaron en febrero que habían contratado a Moelis & Co. para explorar la venta de una parte del equipo. Se llegó a un acuerdo a principios de septiembre, pero requería la aprobación de la liga.

En ese momento, Bloomberg fue el primer medio en informar sobre el acuerdo de los Giants con una valoración de 10.000 millones de dólares, lo que superaría el récord profesional norteamericano de 6.050 millones de dólares que el grupo de Josh Harris pagó para comprar los Commanders de Washington al expropietario Dan Snyder en 2023.

“Mi familia y yo estamos honrados de unirnos a la organización de los Giants, una franquicia histórica con profundas raíces en Nueva York. Esperamos apoyar a las familias Mara y Tisch para avanzar en el éxito continuo del equipo y apreciamos la asociación con dos grandes familias”, señaló Koch.

Los propietarios también aprobaron la venta de participaciones minoritarias en los Patriots de Nueva Inglaterra y los 49ers de San Francisco, según una persona familiarizada con la situación. La persona habló con The Associated Press bajo condición de anonimato el miércoles porque los votos no fueron dados a conocer.

___

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes