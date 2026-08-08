George Springer fuera de la alineación de Azulejos ante Filis por tirantez en hombro

George Springer fue retirado a última hora de la alineación de los Azulejos de Toronto contra los Filis de Filadelfia el sábado debido a rigidez en el hombro izquierdo.

Springer estaba programado para ser el bateador designado y batear cuarto. Batea para .234, con 12 jonrones y 36 carreras impulsadas en 86 juegos.

El mánager John Schneider comentó que Springer ha estado “lidiando con ello en los últimos dos días”. Pero Schneider no pareció preocupado de que se trate de una lesión persistente.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes