George Russell logra la pole para el sprint del GP de Canadá; Antonelli, segundo

George Russell consiguió el viernes la pole para la carrera sprint de este sábado en el Gran Premio de Canadá, con su compañero de Mercedes y líder de puntos de la Fórmula 1 Kimi Antonelli segundo en la parrilla de salida.

Russell, quien se dispone a defender su título de Montreal el domingo, marcó una vuelta rápida de 1 minuto y 12,965 segundos en la clasificación para la primera carrera sprint en Montreal. El piloto inglés de 28 años viene de terminar cuarto en el Gran Premio de Miami.

“Nunca dudé de mí mismo. Sabía lo que puedo hacer. Miami fue obviamente algo único. Este circuito es increíble, con mucho agarre; se siente como si estuvieras conduciendo un auténtico auto de Fórmula 1 por aquí, que es como debería ser, y me alegra que hoy todo haya encajado”, afirmó Russell.

La F1 introdujo las sprint en 2021. Estas carreras acortadas cubren aproximadamente 100 kilómetros (60 millas), cerca de un tercio de la distancia de un Gran Premio, por un máximo de ocho puntos. Una victoria en un Gran Premio equivale a 25.

Russell superó a Antonelli por 68 milésimas de segundo, mientras que Mercedes —ganador de las cuatro carreras de esta temporada— presentó mejoras este fin de semana después de que McLaren, Ferrari y Red Bull recortaran la diferencia con nuevas piezas en Miami.

“Definitivamente se siente genial. Obviamente vimos en Miami que McLaren estuvo muy cerca y Ferrari no muy lejos detrás. Estoy contento de tenerlo en el auto, contento de volver a la P1; había pasado un tiempo. Pero sí, obviamente seguimos muy enfocados en lo de mañana”, afirmó Russell.

El vigente campeón de la F1, Lando Norris, se quedó con el tercer puesto para la carrera sprint junto a su compañero de McLaren, Oscar Piastri, en la segunda fila. Lewis Hamilton, de Ferrari, estaba previsto para arrancar quinto.

Antonelli, la estrella italiana de 19 años, ganó tres carreras consecutivas de Gran Premio para encabezar la clasificación con 100 puntos, 20 más que Russell, quien se sitúa segundo.

El día comenzó con una sesión de prácticas interrumpidas, ya que Alex Albon, de Williams, atropelló a una marmota al salir de la curva 7, lo que causó daños significativos a su auto y lo dejó fuera de la clasificación para el sprint.

Ubicado en la Île Notre-Dame, en medio del río San Lorenzo, el Circuit Gilles Villeneuve es bien conocido por la presencia de fauna silvestre, especialmente marmotas.

El GP de Canadá es la quinta de 22 paradas esta temporada, después de que la F1 canceló las carreras de abril en Bahréin y Arabia Saudí debido a la guerra en Irán. Tras la carrera sprint del sábado, los pilotos clasificarán para el Gran Premio el domingo.

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