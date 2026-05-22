Piratas suben al prospecto Esmerlyn Valdez y lo ponen de titular en Toronto

Los Piratas de Pittsburgh convocaron de vuelta al prospecto dominicano Esmerlyn Valdez desde la sucursal de la Triple-A en Indianápolis tras una candente racha reciente con el bate, y lo incluyeron en la alineación como jardinero derecho el viernes por la noche para su juego en Toronto.

Valdez, de 22 años, conectó cinco jonrones en los últimos cinco juegos y bateaba para .355, con siete extrabases, 10 carreras impulsadas, un porcentaje de slugging de .903 y un OPS de 1.315 en sus últimos ocho encuentros.

Bateó para .253 con 10 cuadrangulares, 10 dobles y 29 carreras impulsadas en 46 juegos con Indianápolis esta temporada. También suma 33 bases por bolas.

El bateador derecho es el prospecto número 9 de la organización, según MLB Pipeline. La temporada pasada lideró el sistema de ligas menores de Pittsburgh con 26 vuelacercas y representó al club en el Juego de Futuras Estrellas.

Pittsburgh firmó a Valdez como agente libre no seleccionado en el draft el 15 de enero de 2021.

Los Piratas enviaron al jardinero Billy Cook a Indianápolis tras el juego del jueves en San Luis.

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