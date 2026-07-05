George Russell depende de la suerte para recortar la brecha por el título de F1

Para un piloto que ha vuelto con firmeza a la lucha por el título de la Fórmula 1, George Russell no parecía muy satisfecho después de recortar aún más la ventaja de Kimi Antonelli en el Gran Premio de Gran Bretaña.

Por segunda vez en tres carreras, Russell se benefició de los problemas de auto de Antonelli para terminar segundo, lo que redujo la ventaja del italiano de 19 años de 43 puntos a 25.

Russell todavía no logra entender por qué no está sacando de manera constante tanto del Mercedes —el auto dominante de la F1 este año— como su compañero de equipo más joven.

“Sigo teniendo dificultades para entender este auto. Probablemente me vaya de este fin de semana, aunque extremadamente agradecido de estar en el podio, menos satisfecho que en Canadá cuando me quedé parado desde el liderato”, afirmó Russell tras la carrera del domingo:

“Si quiero pelear por el campeonato, el rendimiento tiene que ser mejor. Yo tengo que ser mejor. Tengo que trabajar mejor con mi equipo. Tenemos que maximizarlo todo. Ahora tenemos una pelea cerrada con Ferrari. Así que no somos solo Kimi y yo. Lewis (Hamilton) sigue muy cerca”.

Russell también ha tenido su cuota de mala suerte esta temporada: primero su auto lo dejó tirado en Canadá y luego una sanción equivocada en Mónaco, que luego se agravó por un error del equipo de boxes de Mercedes.

Russell ha vencido a Antonelli en igualdad de condiciones, sin problemas en el auto, dos veces esta temporada, pero no se ha acercado a la regularidad que llevó al italiano a ganar cinco carreras seguidas.

Una victoria en Austria la semana pasada parecía indicar que la temporada de Russell por fin volvía a encarrilarse, solo para que en Gran Bretaña se encontrara con el mismo problema: una falta de ritmo aparentemente sin una causa clara.

“La sensación era buena, pero los tiempos por vuelta eran lentos. Salí de Mónaco, hace tres carreras, 68 puntos por detrás y me voy de aquí 25 puntos por detrás, así que lo acepto, pero no seguirá así para siempre a menos que el rendimiento mejore”, comentó.

Charles Leclerc, el ganador del domingo, tiene el problema opuesto.

Los pronósticos de Ferrari para Silverstone eran sombríos, basados en un simulador que, según Hamilton, recomendó opciones de configuración equivocadas.

Determinar por qué los Ferrari rindieron mejor de lo esperado podría abrir una vía para replicar ese desempeño en una gama más amplia de circuitos.

“Este fin de semana fue una sorpresa particularmente grande para el equipo. Así como necesitamos analizar cuando las cosas van mucho peor de lo esperado, también necesitamos analizar cuando las cosas van mucho mejor de lo esperado”, señaló Leclerc.

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes