Rüfüs Du Sol logra en México el concierto más grande de su carrera y apoya a la selección mexicana

La banda australiana Rüfüs Du Sol tiene un hito que celebrar en su carrera tras conseguir la mayor audiencia de su trayectoria el sábado por la noche en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México.

El vocalista Tyrone Lindqvist destacó que entre los cerca de 67.000 asistentes estaba su familia en esa noche tan especial que incluyó fuegos artificiales y a miles de fans bailando.

“Mi esposa, mi hijo, mi hermano menor, mi padre”, dijo Lindqvist. “Muchos de nuestros familiares y amigos están aquí esta noche celebrando con ustedes”.

Entre los temas que hicieron vibrar a la audiencia destacaron “You Were Right”, “Next to Me”, “Music is Better” y “On My Knees”. Tampoco podía faltar “Alive”, la canción que les valió un Grammy en la categoría de mejor grabación dance/electrónica en 2022.

Rüfüs Du Sol incluyó piezas de toda su discografía, que incluye los álbumes “Inhale / Exhale”, “Surrender”, “Solace”, “Bloom” y “Atlas”.

A pesar de que Australia fue eliminado de la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un partido ante Egipto en los dieciseisavos de final, el DJ y productor Jon George deseó buena suerte a la selección mexicana que se disputará el domingo por la tarde contra Inglaterra por un lugar en los cuartos de final.

“Ya estoy celebrando que van a ganarle a Inglaterra mañana por la noche”, dijo George.

Rüfüs Du Sol tiene una relación especial con México, donde han filmado los videos de sus canciones “Lately” y “Break My Love”, además de presentarse en los festivales Corona Capital y Vive Latino. Lindqvist destacó el ambiente electrizante que se siente en la ciudad sede durante el mundial.

“Simplemente sentir la energía en esta ciudad ahora mismo”, dijo Lindqvist. “No puedo esperar a que llegue mañana para ver lo locos que se van a poner. Ya se están poniendo locos esta noche, así que muchas gracias de todo corazón”.

Lindqvist y George se conocieron cuando el segundo estudiaba ingeniería de audio y buscaba un cantante para un proyecto final. Después querían incorporar una batería y encontraron a James Hunt. Los tres mostraron camisetas verdes personalizadas de la selección mexicana al despedirse del público desde el escenario.

La gira de Rüfüs Du Sol es actualmente una de las más lucrativas a nivel global de acuerdo con la publicación especializada Pollstar. Continuará por Estados Unidos y Canadá en el verano, con paradas en Los Ángeles, Phoenix y Toronto, entre otras ciudades.