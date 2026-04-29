George Pickens firma la etiqueta franquicia de $27,3M y apunta al trabajo obligatorio con Dallas

El receptor de los Cowboys de Dallas, George Pickens, firmó el miércoles su etiqueta de jugador franquicia por 27,3 millones de dólares, lo que hace casi seguro que el jugador del Pro Bowl se presentará al trabajo obligatorio de la temporada baja, mientras el club se mantiene firme en que no tiene planes de traspasar al escudero de CeeDee Lamb.

Pickens informó a los Cowboys apenas unas horas antes del inicio del draft de la NFL la semana pasada que tenía la intención de firmar la oferta por un año, lo que desató especulaciones de traspaso porque el vicepresidente ejecutivo Stephen Jones había señalado un día antes que Dallas no tenía planes de negociar un contrato a largo plazo con Pickens en esta pretemporada.

El jugador de 25 años, adquirido el año pasado en un canje con Pittsburgh, logró máximos de su carrera en recepciones (93), yardas por recepción (1.429) y touchdowns (nueve) en una de las mejores ofensivas de la NFL la temporada pasada. Dallas tuvo una de las peores defensivas de la liga y terminó con récor de 7-9-1, quedándose fuera de los playoffs por segundo año consecutivo.

Pickens prosperó junto a Lamb, quien afronta el segundo año de un contrato de 136 millones de dólares por cuatro temporadas que actualmente lo ubica tercero entre los receptores de la NFL con un valor promedio anual de 34 millones de dólares.

Pickens tenía un incentivo para aceptar el dinero garantizado bajo la etiqueta, porque representa un pago enorme en comparación con las ganancias totales de 6,8 millones de dólares de su contrato de novato por cuatro años, como selección de segunda ronda del draft de 2022 procedente de Georgia.

Al firmar el contrato, Pickens puede participar en el programa voluntario de pretemporada que comenzó esta semana.

El propietario y gerente general Jerry Jones ha dicho durante toda la temporada baja que el club tiene planes a largo plazo para Pickens. Jones afirmó que no habría hecho la lucrativa oferta bajo la etiqueta sin creer que Pickens estará con los Cowboys más allá de 2026.

El quarterback Dak Prescott y el ala defensiva DeMarcus Lawrence jugaron cada uno una temporada bajo la etiqueta de jugador franquicia en los últimos ocho años con Dallas antes de alcanzar acuerdos a largo plazo. El ala cerrada Dalton Schultz y el corredor Tony Pollard también jugaron bajo la etiqueta antes de marcharse como agentes libres al año siguiente.

Stephen Jones comentó que la “novedad” de la etapa de Pickens con los Cowboys fue un factor en la decisión de mantenerse por ahora con un acuerdo de un año y no con un contrato más largo.

El talento de Pickens quedó en evidencia durante tres temporadas con los Steelers, pero también hubo suficientes episodios de comportamiento petulante o indiferente como para que el entonces entrenador Mike Tomlin cuestionara su madurez.

Brian Schottenheimer nunca tuvo problemas con Pickens de manera pública en su primera temporada como entrenador en jefe, tras un cuarto de siglo como asistente en la NFL. Pero Pickens y Lamb fueron enviados a la banca para la primera serie en Las Vegas después de incumplir el toque de queda tras una visita a un casino la noche anterior al partido.

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