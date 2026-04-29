Sanoja conecta sencillo con 2 outs y Marlins vencen 3-2 a Dodgers

El venezolano Javier Sanoja conectó un sencillo que impulsó la carrera de la ventaja con dos outs en la octava entrada, y los Marlins de Miami superaron el miércoles 3-2 a los Dodgers de Los Ángeles.

El elevado corto dentro del cuadro de Sanoja ante el relevista Will Klein (1-2) remolcó a Xavier Edwards, quien había pegado sencillo abriendo la entrada. Sanoja ingresó en la sexta como reemplazo defensivo en el jardín izquierdo.

Liam Hicks y el dominicano Esteury Ruiz conectaron jonrones solitarios por los Marlins, que ganaron dos de tres a los Dodgers por primera vez en Los Ángeles desde abril de 2018 y mejoraron a 5-10 como visitantes.

Los Dodgers estuvieron abajo en la parte baja de la novena en los tres juegos.

Andrew Nardi (2-1) se llevó la victoria con una entrada de relevo sin permitir hits. Faucher cerró el juego para su primer salvamento.

El abridor dominicano de los Marlins Sandy Alcántara permitió dos carreras y siete hits en seis entradas. El derecho ponchó a cuatro y dio dos bases por bolas.

El abridor de los Dodgers Tyler Glasnow ponchó a nueve, su cifra más alta de la temporada (empatada), incluidos seis seguidos, y se quedó a uno de los 1.000 en su carrera. El derecho permitió dos carreras y tres hits, y otorgó seis bases por bolas en 5 1/3 entradas. ___

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