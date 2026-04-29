Stay up to date with notifications from The Independent

Notifications can be managed in browser preferences.

Jump to content

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Eovaldi lanza 7 entradas en triunfo 3-0 de Rangers sobre Yankees y evita barrida

YANKEES RANGERS
YANKEES RANGERS (AP)

Nathan Eovaldi permitió cuatro hits en siete entradas sin permitir carreras, el encendido Josh Jung conectó un sencillo de dos carreras y los Rangers de Texas vencieron el miércoles 3-0 a los Yankees de Nueva York, líderes de la Liga Americana, para evitar una barrida de tres juegos.

El roletazo de Jung que atravesó el lado izquierdo del cuadro interior con las bases llenas en la quinta entrada puso a Texas arriba 2-0 y sacó del juego al boricua Elmer Rodríguez (0-1), uno de los principales prospectos de los Yankees que hacía su debut en las Grandes Ligas. Jung ha bateado para .381 (32 de 84) con 17 carreras impulsadas en 24 juegos en abril.

Eovaldi (3-4) ponchó a siete y dio una base por bolas ante los Yankees. Lanzó 70 de 102 pitcheos en zona de strike contra el equipo que llegó al juego con la mejor marca de las Grandes Ligas con 48 jonrones.

Jacob Latz ponchó a uno y permitió un hit en las dos últimas entradas para su segundo salvamento, y completar la tercera blanqueada de los Rangers esta temporada.

New York (20-11), que había ganado 10 de sus 11 juegos anteriores, se quedó sin anotar por segunda vez esta temporada.

Relacionados

___

Deportes de AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in