Gigantes-Filis es pospuesto y prepara doble cartelera para el jueves

El partido entre los Gigantes de San Francisco y los Filis de Filadelfia fue pospuesto el miércoles debido al pronóstico de mal tiempo. Se reprogramará como parte de una doble cartelera dividida el jueves.

El primer juego comenzará a las 12:30 de la tarde, seguido del segundo a las 5:35 de la tarde. Los Filis habían adelantado originalmente el inicio del juego del miércoles 30 minutos, a las 6:10 de la tarde, debido a la lluvia prevista.

Los Filis (10-19) estaban programados para disputar el segundo juego bajo el mando del mánager Don Mattingly, quien asumió el cargo en lugar del despedido Rob Thomson el martes, cuando Filadelfia abrió la serie de tres juegos con una victoria 7-0 sobre los Gigantes (13-16).

Filadelfia había perdido 11 de 12 encuentros antes del triunfo del martes, incluida una racha de 10 derrotas en ese tramo.

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