Carlos Correa conecta su jonrón 200, Yainer Díaz da el hit ganador y Astros vencen 3-2 a Azulejos

Yainer Diaz disparó un cuadrangular para romper un empate en la novena entrada, Carlos Correa alcanzó los 200 jonrones en su carrera y los Astros de Houston derrotaron 3-2 a los Azulejos el miércoles por la noche.

Después de que el bullpen de Houston dejara escapar una ventaja de 2-0 en la parte baja de la octava entrada, Díaz recuperó la ventaja con el vuelacercas con uno fuera frente al cerrador de Toronto, Jeff Hoffman.

Hoffman (9-7) es líder entre los relevistas de las mayores con 15 cuadrangulares permitiros en la campaña.

El dominicano Enyel De Los Santos (6-3) consiguió dos outs para anotarse la victoria y Bryan Abreu cerró con su quinto salvamento en diez oportunidades.

El diestro de los Astros Jason Alexander igualó el mejor registro de su carrea al lanzar siete entradas en blanco. Solamente aceptó tres hits, dio una base por bolas y pochó a tres.

Diaz abrió la pizarra con un doble productor en la segunda entrada y Correa pegó un cuadrangular solitario en la sexta, pero los Astros no fueron capaces de mantenerse adelante.

Steven Okert relevó a Alexander en la octava y cedió sencillos a tres de los cuatro bateadores que enfrentó. Okert salió después de un batazo productor de carrera del venezolano Andrés Giménez

De Los Santos entró con corredores en las esquinas y ponchó a George Springer para el segundo out, pero Nathan Lukes lo igualó con una rola con cuenta llena.

De Los Santos cerró la entrada retirando al dominicano Vladimir Guerrero Jr. con una rola.

Por los Astros, los dominicanos Yainier Díaz de 4-2 con una anotada y dos remolcadas, Jeremy Peña de 5-0 y Jesús Sánchez de 1-0 con una anotada; el puertorriqueño Carlos Correa de 4-2 con una anotada y una impulsada; el cubano Yordan Álvarez de 4-2; el mexicano Ramón Urías de 3-0; el venezolano José Altuve de 1-0.

Por los Azulejos, el venezolano Andrés Giménez bateó de 3-2 con una producida; el mexicano Alejandro Kirk de 4-0; el dominicano Vladimir Guerrero Jr. de 4-0.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.