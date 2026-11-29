El receptor All-Star Gary Sánchez y los Marlins de Miami completaron el domingo su contrato de un año por 6,5 millones de dólares.

El dominicano bateó para .209 con 12 jonrones y 38 carreras impulsadas la temporada pasada en 275 apariciones al plato a lo largo de 86 juegos con los Cerveceros de Milwaukee, campeones de la Serie Mundial.

Es el primer agente libre que firman los Marlins en esta temporada baja. Sánchez, que cumple 34 años el miércoles, probablemente comience la temporada como suplente del receptor titular Joe Mack.

Miami se convierte en la séptima franquicia de Sánchez, tras sus etapas con Milwaukee, Mets de Nueva York, Baltimore, San Diego, Minnesota y los Yankees de Nueva York. Sánchez fue dos veces All-Star durante su etapa con los Yankees, con promedio de bateo de .247 y 105 jonrones entre 2016 y 2019.

Desde entonces ha conectado un total de 96 jonrones, y su promedio en ese lapso cayó a .205.

Los Cerveceros rechazaron a principios de este mes una opción mutua de 8,5 millones de dólares sobre Sánchez. Recibirá una compensación de 250.000 dólares por rescisión como parte de un contrato de un año que garantiza 1,75 millones de dólares.

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