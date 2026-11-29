El campeón de bateo en tres ocasiones, el venezolano Luis Arráez, acordó un contrato de tres años por 45 millones de dólares con los Yankees, le comentó a The Associated Press el domingo una persona familiarizada con las negociaciones, lo que le da a Nueva York un posible reemplazo de menor costo para Jazz Chisholm Jr.

La persona habló bajo condición de anonimato porque el acuerdo aún no había sido anunciado.

Arráez, un infielder que cumple 30 años en abril, es cuatro veces All-Star y ganó el título de bateo de la Liga Americana con Minnesota en 2022, la corona de bateo de la Liga Nacional con Miami en 2023 y otro título de la Nacional con los Marlins y San Diego en 2024, privando a Shohei Ohtani de la Triple Corona.

Veterano de ocho años en las Grandes Ligas, Arráez se incorpora a su sexto equipo de Grandes Ligas. Bateó para .310 con seis jonrones, 64 carreras impulsadas y 10 bases robadas con San Francisco y Filadelfia, que lo adquirió el 3 de agosto en la fecha límite de cambios.

Se ponchó 28 veces este año, su tercera temporada consecutiva con 30 o menos.

George Lombard Jr. se perfila como el campocorto titular de los Yankees. Anthony Volpe, quien perdió su puesto en esa posición este año, podría ver tiempo en la segunda o la tercera base, además de respaldar a Lombard, compitiendo con el panameño José Caballero por un rol de utility.

Chisholm se fue como agente libre y acordó un contrato de dos años con Toronto que le garantiza 38,5 millones de dólares.

___

Vea aquí la cobertura completa de la MLB de AP