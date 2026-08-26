Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in

Jump to content

Gage Jump poncha a 9 y Carlos Cortés pega jonrón en triunfo de A's, 4-2 sobre Mellizos

MELLIZOS-ATLÉTICOS
MELLIZOS-ATLÉTICOS (AP)

Carlos Cortés disparó un jonrón y Gage Jump repartió nueve ponches en 6 1/3 entradas, para que los Atléticos se impusieran el martes 4-2 a los Mellizos de Minnesota.

Jump (6-8) lanzó hasta la séptima por primera vez desde el 18 de junio contra los Angelinos, cuando ponchó a siete y permitió un hit en siete entradas.

Alika Williams consiguió el primer hit de los Atléticos, un doble con dos outs en la segunda entrada, y Cortés los puso al frente con un batazo de dos carreras por el jardín derecho. Tommy White conectó un doble impulsor con dos outs en la sexta y Donovan Walton añadió un sencillo productor que amplió la ventaja a 4-0.

Lawrence Butler aportó dos hits por los A's, y Henry Bolte lució su velocidad para conseguir el primer triple de su carrera.

Taj Bradley (9-6) igualó el número máximo de su trayectoria con 11 ponches, pero permitió cuatro carreras y siete hits en 6 2/3 entradas. Ponchó a los tres bateadores con nueve lanzamientos en la quinta para el primer inning inmaculado en la historia de los Mellizos.

Relacionados

_____

Deportes AP: https://apnews.com/hub/deportes

Thank you for registering

Please refresh the page or navigate to another page on the site to be automatically logged inPlease refresh your browser to be logged in