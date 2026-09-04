Gael Monfils se despide del tenis de Grand Slam al caer en 2ª ronda del US Open

Gael Monfils se despidió del tenis de Grand Slam el jueves, con una apretada derrota ante Learner Tien en la segunda ronda del Abierto de Estados Unidos.

El francés de 40 años, que planea retirarse al final de 2026, quedó eliminado por Tien 6-3, 6-4, 6-3. Tien, de 20 años, tiene la mitad de la edad de Monfils y le pidió con éxito su autógrafo después de vencerlo en Montreal el mes pasado.

“Fue un ambiente increíble. Una energía asombrosa en la cancha", manifestó Monfils. "Fue realmente agradable. Siempre quieres dar un poco más, ya sabes, quieres quedarte un poco más. Lo di absolutamente todo”.

Los aficionados en el estadio Louis Armstrong corearon: “¡Mon-fils!” y se pusieron de pie para aclamarlo después de que su último golpe se fue a la red. Monfils saludó al público antes de guardar su bolso; luego vio un montaje en la pantalla, de sus mejores momentos en el Abierto de Estados Unidos, recibió un afiche conmemorativo de manos de los organizadores del torneo y escuchó su nombre retumbar por la cancha por última vez en Nueva York.

“Ha sido un largo recorrido”, consideró Monfils, quien calificó a ese público como el segundo mejor después del de Roland Garros en París. “Ha sido un honor absoluto para mí jugar todos estos años frente a ustedes. Hice lo mejor que pude, intenté ofrecer tenis de alto nivel profesional, pero también darles un gran espectáculo, y ustedes me dieron mucho cariño, así que nunca lo olvidaré”.

La última aparición de Monfils en Flushing Meadows llegó 21 años después de su debut en 2005. Dos meses después, Tien nació al otro lado del país, en Irvine, California.

No se habían enfrentado nunca antes de medirse dos veces en poco más de 30 días.

“Fue increíble. Le dije cuando jugamos en Montreal: ‘Espero que podamos jugar una vez más’. Sé que no nos quedaban muchas oportunidades, así que estoy súper feliz de que haya ocurrido aquí”, comentó Tien.

Monfils hizo algo de historia antes de despedirse: se convirtió en el hombre de mayor edad en ganar un partido en el torneo desde Jimmy Connors en 1992, quien también lo logró el día de su 40mo cumpleaños.

Si hubiera vencido a Tien, Monfils habría sido el de mayor edad en alcanzar la tercera ronda en casi medio siglo, desde el Ken Rosewall de 42 años en 1977.

También se llevó un recuerdo imborrable al alcanzar las semifinales de dobles mixtos con su esposa, Elina Svitolina. Monfils bromeó con que era la primera y la última vez que la pareja jugaba tenis en un torneo.

Monfils es el tercer jugador en salir y decir que este sería su último Grand Slam, después del japonés Kei Nishikori, que perdió en la fase de clasificación, y el suizo Stan Wawrinka, que recibió una invitación de última hora y quedó eliminado en la primera ronda.

“Solo soy yo, Gael Monfils. Creo que a algunas personas podría gustarles, a otras no", dijo. "Algunas personas creen que soy divertido, otras no. Algunas personas creen que las entretengo, otras quizá no. Así que estoy bien con todo”.

Monfils afirmó que estaba en paz con la decisión de retirarse y que ya firmó con una empresa suiza para trabajar en gestión patrimonial. Dado que Svitolina está todavía en activo, Monfils no estará lejos del tenis.

“Sin duda estaré cerca pase lo que pase por Elina un poco, pero seré más un tipo de finanzas”, aseveró.

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