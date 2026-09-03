Eagles repitieron como campeones del Este de la NFC, pero el objetivo es el Super Bowl

Los Eagles de Filadelfia son los primeros en una generación en lograr títulos consecutivos en el Este de la NFC, una división que no tuvo a ningún otro equipo con récord ganador la temporada pasada.

Los Giants de Nueva York, con apenas dos apariciones en playoffs desde el cuarto campeonato de Super Bowl de la franquicia hace 15 años, contrataron a John Harbaugh, un ganador por costumbre, poco después de que el entrenador se separara de Baltimore.

Los Cowboys de Dallas pasaron toda la temporada baja concentrados en recompener una de las peores defensas de la NFL, y las esperanzas de los Commanders de Washington giran en torno a que un Jayden Daniels sano revierta el desplome del año pasado, cuando pasó de aspirante a contendiente a comparsa.

Ser campeón divisional por segunda vez consecutiva por primera vez desde que los Eagles ganaron cuatro seguidos entre 2001 y 2004 no significó gran cosa para una franquicia que venía de ganar un Super Bowl, sobre todo después de que Filadelfia perdiera a las primeras de cambio en los playoffs la temporada pasada.

“Es fácil cuando corres para todas esas yardas y ganas un Super Bowl”, comentó el corredor Saquon Barkley, quien a una temporada de 2.005 yardas le siguió otra con apenas poco más de la mitad de esa cifra.

“Pero cuando no sale como quieres, tienes que concentrarte aún más, ser más detallista contigo mismo, ser más crítico contigo mismo”, agregó.

Un estándar más alto en Filadelfia

Los Eagles han establecido un estándar de Super Bowl. Dos títulos en tres apariciones en 10 años han convertido jugar el último partido de la temporada de la NFL en la vara de medir, en lugar de una rareza. Así que se puede entender que los Eagles no se entusiasmen demasiado por ganar un segundo título divisional consecutivo.

La temporada pasada se descarriló tanto que Filadelfia despidió al atribulado coordinador ofensivo Kevin Patullo —a cuya casa le lanzaron huevos mientras se convertía en el principal blanco de las frustraciones de los aficionados— y lo reemplazó por Sean Mannion.

El quarterback Jalen Hurts tendrá un nuevo coordinador ofensivo por quinta temporada consecutiva.

“Creo que empieza realmente por conectar con él a nivel personal, conocerlo, saber cuáles son sus intereses, qué lo motiva”, explicó Mannion. “Luego, cuando empiezas a conocer a alguien a nivel personal, creo que la conexión futbolística se vuelve bastante fácil”.

Quizá deshacerse del receptor AJ Brown ayude. Los Eagles traspasaron a Brown a Nueva Inglaterra, y DeVonta Smith es el nuevo receptor número 1 de una franquicia que se cansó del show de Brown.

Todo se trata de mejorar la defensa para los Cowboys

El quarterback Dak Prescott todavía cuenta con los estelares CeeDee Lamb y George Pickens, y con el productivo corredor Javonte Williams, de cara a la segunda temporada de Brian Schottenheimer como entrenador y encargado de ordenar las jugadas.

Como resultado, el enfoque ha estado por completo en enderezar una defensa que fue una de las peores en la historia de la franquicia.

Dallas seleccionó al safety Caleb Downs y al defensivo Malachi Lawrence en la primera ronda. Ellos encabezan una larga lista de movimientos en defensa, incluida la contratación del coordinador defensivo Christian Parker, de 34 años, después de que Matt Eberflus durara apenas una temporada.

“Creo que lo más importante para mí es que, si tomas nuestro roster del año pasado y lo pones al lado del roster de este año, no hay duda de que la profundidad y el talento general son mayores”, señaló Schottenheimer. “Parte de eso viene de que desarrollamos a algunos jugadores jóvenes que ahora están en una clasificación distinta, pero también de la incorporación de varias piezas”.

Harbaugh eleva las esperanzas y las expectativas en Nueva York

La llegada de Harbaugh tras 18 años al frente de los Ravens elevó las expectativas de los Giants, que tienen marca de 13-38 en las últimas tres temporadas. Harbaugh aporta un anillo de Super Bowl y peso específico.

“Su intensidad, su amor por el juego, su liderazgo: hay muchas cosas que destacan y explican por qué ha tenido tanto éxito en esta liga”, manifestó el quarterback de segundo año Jaxson Dart. “Todos estamos enfocados en comprometernos y dar los pasos necesarios para que todos crezcamos día tras día”.

Harbaugh exigió mucho a sus jugadores durante las primeras semanas del campamento de entrenamiento, con un nivel de intensidad distinto al que había con Brian Daboll. Asegurarse de que Dart esté preparado para arrancar fuerte ha sido un punto de atención.

El receptor Malik Nabers parece encaminado a estar listo para el debut, tras recuperarse de una rotura del ligamento cruzado anterior en la rodilla derecha. Él y Dart coincidieron por menos de una mitad de un partido el año pasado.

Los Commanders se reconfiguran con nuevos coordinadores

Después de pasar de un viaje al juego de campeonato de la NFC a una campaña de 5-12, los Commanders reacomodaron el cuerpo técnico de Dan Quinn. El coordinador ofensivo David Blough reemplaza a Kliff Kingsbury, y Daronte Jones toma el mando de la defensa en lugar de Joe Whitt Jr.

Daniels fue brillante como novato, pero jugó apenas siete partidos la temporada pasada. Protegerlo se complicó más después de que el tackle izquierdo Laremy Tunsil se lesionara el tríceps en el campamento de entrenamiento y necesitara cirugía.

“Creo que la parte en el campo, o sea, habla por sí sola. Es un gran jugador”, dijo Quinn. “La parte fuera del campo también es significativa, simplemente por su conexión con sus compañeros y cómo interactúa con ellos. Como dije, dentro y fuera del campo, esto es importante para nosotros”.

Washington también intentó darle a Daniels otro creador de jugadas al firmar al agente libre Stefon Diggs, quien es de la zona y jugó en Maryland. Diggs tuvo 85 recepciones para 1.013 yardas con Nueva Inglaterra la temporada pasada. Los Commanders también esperan una temporada de repunte de Terry McLaurin.

Pronóstico de posiciones:

Eagles, Cowboys, Giants, Commanders

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Los periodistas deportivos de AP Dan Gelston, Noah Trister y Stephen Whyno contribuyeron a esta historia.

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