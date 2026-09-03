Balogun se baja del acuerdo con el Everton tras el reconocimiento médico, asegura el Mónaco

El delantero de Estados Unidos Folarin Balogun se retiró de un acuerdo para incorporarse al Everton en los minutos finales de la ventana de fichajes de verano del fútbol europeo porque se sintió incómodo al considerar que el club inglés sembró dudas sobre su salud durante un reconocimiento médico, reveló el director deportivo del Mónaco.

En un resumen inusualmente franco por parte de un dirigente sobre un traspaso frustrado, Thiago Scuro ofreció una conferencia de prensa y expuso —en inglés— un relato detallado, paso a paso, de cómo la propuesta de Balogun de pasar al Everton por una cifra reportada de 40 millones de libras (54 millones de dólares) se vino abajo mientras se agotaba el tiempo.

Según Scuro, Balogun se sometió a un examen médico el martes por la tarde en las instalaciones del Everton. Tres horas después —y con cuatro horas antes del cierre de la ventana— el Everton se comunicó con el Mónaco para plantear dudas sobre los resultados del reconocimiento médico “que, para nuestro cuerpo médico, así como para el cuerpo médico personal del jugador, no tenían ningún sentido”, manifestó Scuro.

Luego hubo conversaciones entre los clubes y los departamentos médicos, antes de que el Everton volviera a contactar al Mónaco para decir que estaba listo para completar el fichaje de Balogun, de acuerdo con Scuro.

“En el último momento, el jugador decidió no firmar”, continuó Scuro en la conferencia de prensa celebrada el miércoles. “Y básicamente, lo que alega Balogun es: ‘No me siento bien por la manera en que el club me trató, no me siento bien por la manera en que el departamento médico del Everton sembró dudas sobre mi futuro o mi salud. No tengo nada (malo en mi salud), así que no me siento cómodo firmando un contrato largo aquí'”.

No hubo una respuesta inmediata del Everton sobre los comentarios de Scuro cuando fue contactado por The Associated Press. La dirigencia del club de la Liga Premier —cuyos dueños son el Friedkin Group, con sede en Texas— está siendo criticada por sus aficionados por la forma en que se manejó el acuerdo por Balogun, ya que deja al equipo con apenas un delantero principal —Thierno Barry— desde que su suplente, Beto, fue vendido a la Fiorentina el día límite.

Tampoco ha habido comentarios públicos de Balogun tras el más reciente fiasco en torno al delantero nacido en Nueva York.

Durante el Mundial, Balogun fue la figura estadounidense, pero recibió una tarjeta roja durante la victoria en la ronda de 32 sobre Bosnia y Herzegovina. La suspensión de un partido fue aplazada por la FIFA después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, interviniera y llamara a Gianni Infantino —presidente del organismo rector mundial del fútbol— para ver si la tarjeta roja podía revisarse.

Balogun disputó los octavos de final y tuvo una actuación olvidable, mientras Estados Unidos perdió 4-1 ante Bélgica. La intervención motivó una queja formal ante el investigador de ética de la FIFA y provocó una protesta general en el mundo del fútbol; más tarde, Balogun reconoció que la decisión de la FIFA de suspender su sanción generó “ruido externo” que afectó mentalmente al equipo de Estados Unidos.

Balogun aún podría salir del Mónaco

Scuro dejó abierta la posibilidad de que Balogun, a quien le quedan dos años de contrato con el Mónaco, todavía deje el club, al señalar: “Aún tenemos mercados que tienen la capacidad financiera para hacer algo”.

Entre las ligas cuyas ventanas de fichajes siguen abiertas están Turquía (cierra el viernes) y Arabia Saudí (cierra el 12 de octubre).

El Mónaco está bajo presión para vender a Balogun junto a otro de sus principales jugadores porque necesita generar dinero para cumplir con las reglas financieras de la liga francesa.

Cuando pareció por primera vez que el pase de Balogun al Everton se había caído, el Mónaco comenzó a negociar con el Chelsea la venta del mediocampista Lamine Camara y llegaron a un acuerdo, indicó Scuro.

Sin embargo, ese acuerdo también se desechó cuando el Everton revirtió su decisión sobre Balogun e intentó cerrar la operación.

Al final, ninguno de los dos jugadores se movió.

“La salida de Balo fue el detonante para que todo estuviera bien”, expresó Scuro. “Básicamente, nuestro plan financiero estaba funcionando casi a la perfección hasta las 19.00 (del martes).

“Ahora tenemos que afrontar esta situación y encontrar soluciones de distintas maneras”.

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