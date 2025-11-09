Gabriel Bortoleto prende la ilusión de los brasileños de volver a brillar en la F1

Después de un intervalo de 15 años desde que los fanáticos brasileños de la Fórmula 1 tuvieron a un piloto local en la parrilla, algunos se han sentido motivados en hacer cualquier cosa para animar a Gabriel Bortoleto, el novato de 21 años, en el Gran Premio de Sao Paulo.

Aunque la presión de correr frente a ellos podría haber complicado la vida de Bortoleto en Interlagos, donde comenzará desde muy atrás después de un accidente durante la carrera sprint del sábado al intentar adelantar cuando se ubicaba undécimo.

La temporada ha sido una curva de aprendizaje pronunciada para Bortoleto, quien tiene 19 puntos y se encuentra en el puesto 19 del campeonato de pilotos. Aunque su Sauber no le ofrece una gran oportunidad de competir por podios, sus actuaciones han aumentado las expectativas de que tiene un futuro prometedor.

Sauber será adquirido por Audi en 2026, con Bortoleto bajo contrato hasta la próxima temporada. Ya ha disfrutado de un ascenso rápido a través de las categorías juveniles antes de debutar en la F1 esta temporada. Bortoleto ganó títulos consecutivos en F3 y F2 antes de pasar a la F1, a menudo superando a su actual rival de Racing Bulls, Isack Hadjar, otro novato que ha llamado la atención esta temporada.

“El talento y el potencial para ser un piloto de F1 muy exitoso, sin duda los tiene", dijo el ex piloto Felipe Massa a The Associated Press. “Pero necesitamos ser pacientes, hay muchas decisiones que no dependen de él. Por ejemplo, cuál será su equipo y si es el adecuado para cada momento”.

Bortoleto comenzó a competir en karts cuando tenía siete años y ganó varios títulos en Brasil entre 2011 y 2019. Se mudó a Italia en 2020 para competir en el Campeonato de F4, donde terminó con una victoria y cinco podios. Alpine lo llevó a la Fórmula Regional en 2021, donde terminó sexto en la general, con dos victorias.

Fernando Alonso, el dos veces campeón de F1, se convirtió en su mentor.

Bortoleto dominó la temporada de F3 en 2023 e hizo lo mismo en F2 al año siguiente después de unirse al programa de Desarrollo de Pilotos de McLaren.

“Tiene todo lo que los pilotos que ganan títulos tienen. Tiene confianza, tiene aplomo", señaló Reginaldo Leme, un veterano analista de F1 en Brasil que ha cubierto el deporte por más de 50 años. “Los otros equipos notaron eso incluso antes de que comenzara a sumar puntos. Pero para que eso suceda, los fanáticos necesitarán ser pacientes y evitar poner demasiada presión”.

El accidente del sábado generó preguntas sobre si Bortoleto puede manejar la presión de las expectativas. Mientras intentaba adelantar al Williams de Alexander Albon, su auto salió de la línea de carrera cerca de la primera curva y el brasileño perdió el control y chocó contra un muro, antes de girar y deslizarse frente al coche de Albon y golpear otra barrera.

“Me asusté genuinamente cuando lo vi", dijo Claudio Herz, un seguidor brasileño de 74 años que vino a Interlagos con una bandera nacional con el rostro de Bortoleto. También llevaba una pequeña muñeca de "BorBoleto", una mascota mariposa creada para el piloto de Sauber.

Bortoleto negó sentir presión en Interlagos, donde ha corrido varias veces. Dijo a los periodistas el miércoles que estaba abordando el Gran Premio de Brasil “como otra carrera de la temporada.”

Después del accidente, Bortoleto reconoció su error, pero mantuvo su tono confiado.

"Necesito aprender y probar algunas cosas. El día que tenga un auto para luchar por títulos, no puedo cometer errores como este," dijo el sábado. “Situaciones como esta hacen mejores pilotos. Mira a Max Verstappen al comienzo de su carrera”.

Massa, quien hasta el domingo era el último piloto brasileño en la parrilla en Interlagos, dice que Bortoleto dependerá de más que resultados para aumentar sus posibilidades en la F1. La relación con los mecánicos del equipo también cuenta, y será puesta a prueba después del contratiempo del sábado.

“Gabriel está creando buenas relaciones y ganando credibilidad en su equipo, la gente confía en él”, afirmó. “Esta es una buena temporada en cuanto a rendimiento, en cuanto a aprendizaje. Podría ser uno de esos que corren en la F1 durante mucho tiempo”.

